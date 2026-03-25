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外資買超363億元！前十名中ETF高達7檔 轉買超鴻海9605張

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股。本報系資料照
台股。本報系資料照

台股25日強彈，終場收33,439.11點，上漲826.87點，三大法人同步買超，外資買超363.27億元，終止連四賣，統計外資買超前十名個股中，ETF高達7檔，其中有5檔主動式ETF，另外，重返200元的鴻海（2317）也獲外資買超9,605張；外資賣超前兩名則都是記憶體股，賣超華邦電（2344）56,510張最多。

台股25日呈現報復性強彈走勢，早盤以32,725.27點開高後走高，一度衝達33,705.75點，大漲1,093.51點，權王台積電（2330）以1,865元開出，上漲55元，終場收1,845元，貢獻大盤指數約287點，台達電（2308）收1,550元，市值衝上4兆元，貢獻大盤指數約119點。

市值三哥鴻海最後一盤爆出3,302張買單，再往上拉升股價，終場收在200元，上漲5元，漲幅2.56%，貢獻大盤指數約22點；智邦（2345）、日月光投控（3711）、欣興（3037）、奇鋐（3017）、台光電（2383）等也都收紅。

台股大盤指數終場收33,439.11點，上漲826.87點，三大法人買超507.58億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超363.27億元，投信買超12.88億元，自營商買超（合計）131.42億元，其中自營商（自行買賣）買超35.7億元，自營商（避險）買超95.62億元。

統計外資買賣超個股，外資買超前十名中竟有7檔ETF，買超群益台灣精選高息（00919）23,930張最多，其次是買超主動復華未來50（00991A），這7檔獲外資青睞大買的ETF中，則有5檔是主動式ETF；另外，鴻海重返200元，外資買超9,605張，終止連九賣，統計外資3月來賣超鴻海居多，合計賣超26萬5,807張。

外資賣超前十名中，賣超華邦電56,510張最多，其次是賣超力積電（6770）22,096張，友達（2409）、緯創（3231）、台玻（1802）也遭外資大賣。

外資買超前十名。（資料來源：證交所）
外資買超前十名。（資料來源：證交所）

外資賣超前十名。（資料來源：證交所）
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）

台股 外資 00919群益台灣精選高息ETF基金 華邦電 鴻海 三大法人

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