外資連賣4天後終於回頭！ 成交值榜中大買這一檔千金股

台股25日出現跌深反彈，終場成功維持住漲點，上漲826.87點，為歷史第7大漲點，終場收在33,439.11點，漲幅2.53%，成交量並縮至6,247.11億元。觀察成交量前十名中，記憶體仍然霸榜，低軌衛星的燿華（2367）、玻纖布的台玻（1802）也入名單；成交值排行前十名中有多檔AI權值股，其中智邦（2345）攻漲停板，台達電（2308）大漲逾9%，外資買超6,439張。

25日成交量前十名分別為力積電（6770）、群創（3481）、華邦電（2344）、主動統一台股增長（00981A）、凱基台灣TOP50（009816）、燿華、元大台灣50反1（00632R）、台玻、瑞軒（2489）、南亞科（2408）。不過，前十名中外資就賣超了華邦電、力積電、瑞軒、台玻、群創，但買超南亞科、元大台灣50反1、主動統一台股增長和燿華，其中燿華是外資買超最多的一檔個股。

成交值部分，前十名分別為台積電（2330）、台達電、南亞科、華邦電、力積電、華通（2313）、智邦、奇鋐（3017）、聯發科（2454）、台光電（2383）。觀察名單發現，除了記憶體之外，多是高價的AI股，顯示在盤勢震盪之下，市場選擇買進有業績支撐的AI類股，外資大買台達電超過6,400張，買超奇鋐1,230張、台積電978張、台光電601張，但賣超智邦392張。

台達電25日走勢強勁，以1,485元開高走高，一度衝達漲停1,555元，收1,845元，上漲1.93%。台達電2月合併營收498.97億元，為歷來最旺的2月，月增0.45%，年增31%，主要受惠AI伺服器電源及液冷出貨帶動，累計今年前二月合併營收995.73億元，年增31.93%。

法人表示，台達電短期動能以資料中心解決方案為主，尤其液冷散熱基期低，成長幅度顯著，而高功率電源供應器的規格也持續往400V及800V跨越中，進度並領先同業。

法人指出，AI資料中心的電源產品價格與毛利率較佳，有助台達電整體毛利率提升，同時Vera Rubin所用的電源供應器，也比GB系列單機價格高。400V DC與 800V DC電源櫃將於下半年開始貢獻營收，今年AI伺服器電源營收占比將逾20%。