台股收漲826點 外資買超363億搶進ETF

美股四大指數24日跌多漲少，僅費半指數上漲1.2%。不過美伊傳出談判取得進展，也讓台股25日開高走高，盤中一度上漲1,093點至33,705點。台積電（2330）盤中最高上漲65元至1,875元。

2026-03-25 13:11