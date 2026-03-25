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台股收漲826點 外資買超363億搶進ETF

中央社／ 台北25日電

台股今天開高走高，終場上漲826.87點，收在33439.11點，成交值新台幣6247.11億元。外資買超363.27億元，外資買超前10名中以ETF居多，群益台灣精選高息（00919）最受青睞。

隨著台積電、台達電、鴻海和信驊等電子權值、高價股，以及塑膠、機電、電纜、玻璃等傳統產業股和金類股走強，台股今天收復5日均線。

三大法人今天同步買超，外資及陸資買超363.27億元，自營商買超131.42億元，投信買超12.89億元；三大法人合計買超507.58億元。

據台灣證券交易所資料，外資買超前10名中以ETF居多，有群益台灣精選高息、主動復華未來50（00991A）、主動元大AI新經濟（00990A）、主動統一台股增長（00981A）、主動群益科技創新（00992A）、主動群益台灣強棒（00982A）等。

外資買超前10名還有華通、燿華、鴻海及元大台灣50反1（00632R）。

外資賣超前10名有華邦電、力積電、瑞軒、友達、群益優選非投等債（00953B）、中石化、台玻、緯創、正新及亞聚。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，近期市場不確定性高，隨著消息面波動，荷莫茲海峽封鎖時間將牽動油價、通膨和全球經濟情勢發展，其中，油價是市場關注重要指標。

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