快訊

家長人呢？桃機二航廈赫見男童笑嘻嘻跳下防墜網 消防急出動救人

中職／自稱「彎彎職棒球員」遭炎上！林益全：一起為棒球努力

李貞秀稱「高虹安拿柯文哲700萬」 民眾黨認定嚴重破壞名譽將裁處

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊周四有機會談判？台股大漲826點 三大法人買超507億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股。圖／聯合報系資料照片
台股。圖／聯合報系資料照片

台股25日出現跌深反彈，一度衝上33,705.75點，終場成功維持住漲點，上漲826.87點，為歷史第7大漲點，終場收在33,439.11點，漲幅2.53%，不過仍尚未收復月線，成交量並縮至6,247.11億元，三大法人買超507.58億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超363.27億元，投信買超12.88億元，自營商買超（合計）131.42億元，其中自營商（自行買賣）買超35.7億元，自營商（避險）買超95.62億元。

紐約時報報導，伊朗外交部24日致函聯合國旗下海事機構，宣布所有「非敵對船舶」可安全通行荷莫茲海峽，同時美國與區域調解國-巴基斯坦與埃及、土耳其等正討論，最快可能於26日與伊朗舉行高層和平談判，不過一名知情人士指出，「目前還不清楚是否真的有談判內容可談，所有人都在試圖確認這件事是否為真」。

但利多消息仍帶動台股反彈大漲，台積電（2330）收1,845元，上漲1.93%；台達電（2308）大漲逾9%，收1,550元，創歷史新高。

25日上市櫃有69家漲停，其中高價股多檔漲停亮燈，以台積電設備股、矽光子族群最強，弘塑（3131）、印能科技（7734）、致茂（2360）、均華（6640）、萬潤（6187）；光聖（6442）、智邦（2345）、聯亞（3081）都攻上漲停板。ABF載板三雄也重啟漲勢，南電（8046）、欣興（3037）都漲停亮燈，景碩（3189）大漲逾9%。

記憶體族群股價也反彈，但漲勢沒有這麼強。華邦電（2344）收98.2元，下跌1.3%，南亞科（2408）、旺宏（2337）上漲逾4%。傳產部分，電機機械股表現強勁，恩德（1528）、大銀微系統（4576）、直得（1597）都上漲逾8%。

台股 台達電 記憶體族群 三大法人

延伸閱讀

誰買的？鴻海最後一盤爆3,302張買單 股價收復200元、市值2.79兆元

台積電擴產供應鏈跟著旺 這幾檔設備股齊鎖漲停 弘塑、萬潤直飆天價

台股報復性強彈！台達電飆天價 貢獻大盤漲點僅次於台積電

台股強彈逾900點！台積電早盤衝1,870元、台達電觸及漲停

相關新聞

美伊周四有機會談判？台股大漲826點 三大法人買超507億元

台股25日出現跌深反彈，一度衝上33,705.75點，終場成功維持住漲點，上漲826.87點，為歷史第7大漲點，終場收在33,439.11點，漲幅2.53%，不過仍尚未收復月線，成交量並縮至6,247.11億元，三大法人買超507.58億元。

誰買的？鴻海最後一盤爆3,302張買單 股價收復200元、市值2.79兆元

台股25日收33,439.11點，上漲826.87點，權王台積電（2330）貢獻大盤指數約287點，台達電（2308）市值衝上4兆元，也貢獻大盤指數119點，市值三哥鴻海（2317）最後一盤爆出3,302張買單，再往上拉升股價，終場收在200元，上漲5元，漲幅2.56%，貢獻大盤指數約22點。

多頭強力回擊！台股收盤上漲826點收33,439點 台積電上漲35元

台股25日收盤上漲826.87點，終場以33,439.11點作收，成交量6,247.11億元；台積電（2330）收盤價1,845元，上漲35元，漲幅1.93%。

美伊談判有進展？台股開高走高 盤中一度大漲逾千點

美股四大指數24日跌多漲少，僅費半指數上漲1.2%。不過美伊傳出談判取得進展，也讓台股25日開高走高，盤中一度上漲1,093點至33,705點。台積電（2330）盤中最高上漲65元至1,875元。

物價上漲、AI 需求增 玻纖布價格下不來 富喬一度漲停亮燈

台股25日盤中強彈近千點，挑戰月線反壓，台積電（2330）大漲逾3%，台達電（2308）一度衝漲停，IC載板、玻纖布族群也大漲，電子產品供應鏈通膨現象持續升溫，近日南亞（1303）對客戶發出銅箔基板（CCL）等材料3月16日漲價15%的消息，而玻纖布本就產能吃緊，報價持續看升，富喬（1815）、德宏（5475）盤中亮燈，台玻（1802）、南亞大漲逾5%。

台股重返3萬3 台積電穩盤領軍 世界、南電等晶圓代工與載板 CCL 點火

台股25日強勢回神，指數重新站回33,000點之上，盤中一度大漲逾千點、漲幅逾3%，電子權值股與AI供應鏈同步點火。台積電（2330）最高來到1,875元、盤中報1,865元，上漲55元或3.04%；聯電（2303）報59.1元、漲4.6%，世界先進（5347）亮燈漲停，報124元。載板與材料族群更是火熱，南電（8046）攻上540元亮燈漲停，欣興（3037）同步攻上漲停來到506元，景碩（3189）報345.5元、漲7.8%，聯茂（6213）則鎖在145.5元漲停，盤面明顯由晶圓代工、ABF載板與高階CCL三條主線帶動人氣回流。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。