美伊周四有機會談判？台股大漲826點 三大法人買超507億元

台股25日出現跌深反彈，一度衝上33,705.75點，終場成功維持住漲點，上漲826.87點，為歷史第7大漲點，終場收在33,439.11點，漲幅2.53%，不過仍尚未收復月線，成交量並縮至6,247.11億元，三大法人買超507.58億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超363.27億元，投信買超12.88億元，自營商買超（合計）131.42億元，其中自營商（自行買賣）買超35.7億元，自營商（避險）買超95.62億元。

紐約時報報導，伊朗外交部24日致函聯合國旗下海事機構，宣布所有「非敵對船舶」可安全通行荷莫茲海峽，同時美國與區域調解國-巴基斯坦與埃及、土耳其等正討論，最快可能於26日與伊朗舉行高層和平談判，不過一名知情人士指出，「目前還不清楚是否真的有談判內容可談，所有人都在試圖確認這件事是否為真」。

但利多消息仍帶動台股反彈大漲，台積電（2330）收1,845元，上漲1.93%；台達電（2308）大漲逾9%，收1,550元，創歷史新高。

25日上市櫃有69家漲停，其中高價股多檔漲停亮燈，以台積電設備股、矽光子族群最強，弘塑（3131）、印能科技（7734）、致茂（2360）、均華（6640）、萬潤（6187）；光聖（6442）、智邦（2345）、聯亞（3081）都攻上漲停板。ABF載板三雄也重啟漲勢，南電（8046）、欣興（3037）都漲停亮燈，景碩（3189）大漲逾9%。

記憶體族群股價也反彈，但漲勢沒有這麼強。華邦電（2344）收98.2元，下跌1.3%，南亞科（2408）、旺宏（2337）上漲逾4%。傳產部分，電機機械股表現強勁，恩德（1528）、大銀微系統（4576）、直得（1597）都上漲逾8%。