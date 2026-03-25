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誰買的？鴻海最後一盤爆3,302張買單 股價收復200元、市值2.79兆元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股25日收33,439.11點，上漲826.87點，權王台積電（2330）貢獻大盤指數約287點，台達電（2308）市值衝上4兆元，也貢獻大盤指數119點，市值三哥鴻海（2317）最後一盤爆出3,302張買單，再往上拉升股價，終場收在200元，上漲5元，漲幅2.56%，貢獻大盤指數約22點。

統計外資3月來持續賣超鴻海，截至24日合計賣超27萬5,412張，股價更是一路下跌，尤其是財報公布後跌勢加重，24日一度下探至194元，收在195元，跌落200元，25日以200元開出，一度拉升至201元，終場則是順利收復200元關卡價。

鴻海去年第4季稅後純益452.12億元，每股純益3.23元；單季毛利率5.88%，營益率3.28%，淨利率1.73%；鴻海去年毛利率6.15%，營益率3.2%，淨利率2.34%；高單價AI產品雖稀釋毛利率，但營益率穩定成長至3%以上，本業獲利能力受惠AI產品而明顯提升。

鴻海去年稅後純益1,893.54億元，創新高，每股純益13.61元，連續5年賺逾一個股本；去年度盈餘每股配發現金股利7.2元，較2024年現金股利5.8元提高，配發率52.9%，創1991年上市掛牌以來最高，連續7年配發率超過5成。

鴻海董事長劉揚偉在先前的法說會表示，今年AI伺服器業務，包括GPU、ASIC伺服器出貨都將倍數成長，智慧手機業務價量齊揚，看好今年整體業績強勁成長；因應客戶強勁需求，今年資本支出將年增逾30%，續創新高。

毛利率 市值 現金股利

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