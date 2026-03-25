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多頭強力回擊！台股收盤上漲826點收33,439點 台積電上漲35元

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多頭強力回擊！台股收盤上漲826點收33,439點 台積電上漲35元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股25日收盤上漲826.87點，終場以33,439.11點作收，成交量6,247.11億元；台積電（2330）收盤價1,845元，上漲35元，漲幅1.93%。 。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
台股25日收盤上漲826.87點，終場以33,439.11點作收，成交量6,247.11億元；台積電（2330）收盤價1,845元，上漲35元，漲幅1.93%。 。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

台股25日收盤上漲826.87點，終場以33,439.11點作收，成交量6,247.11億元；台積電（2330）收盤價1,845元，上漲35元，漲幅1.93%。

今日成交金額大且走高為：台達電（2308）、華通（2313）、智邦（2345）、燿華（2367）、力積電（6770）、南亞科（2408）、萬潤（6187）、定穎投控（3715）及華星光（4979）；成交金額大且疲軟者則為：創意（3443）、精測（6510）、騰輝電子-KY（6672）、期街口布蘭特正2（00715L）、神基（3005）及華碩（2357）。

群益投顧表示，台灣經濟基本面穩健無虞，輝達GTC大會釋出AI前景樂觀看法，目前影響台股表現最大變數為美伊戰爭。國際政經局勢不穩定，預期短期內台股將呈現較大幅度震盪格局，投資風險高，投資人可暫時降低持股，謹慎靈活操作。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如分析，中東局勢變化仍是市場最大變數，對油價、航運路徑與供應鏈節奏產生影響。油價若在高位維持時間拉長，塑化與交通運輸等族群有望受惠於價差與轉嫁能力，部分製造端毛利則承壓；然而從歷史經驗觀察，多數地緣政治事件對股市的衝擊呈現「劇烈但有限期」，影響程度與持續時間取決於戰事規模、供需再平衡速度與政策因應。

就目前企業端回饋，雖然上游石化原料與部分中東航線受擾，但多數公司備有替代來源或調配方案，供應鏈尚未出現系統性斷鏈風險。

姚郁如表示，台股整體本益比高於均值、股價淨值比上行，但市場ROE自過去約10%出頭提升至接近20%的水準，搭配獲利上修與現金股利穩健，提供估值支撐。重點在於透過產業與公司層面的篩選，鎖定能將成本轉嫁、維持高毛利與高現金流的標的。

整體而言，姚郁如表示，第2季台股將在外部風險與基本面之間拉鋸，走勢以「震盪中趨勢向上」格局為主短線面對地緣政治與油價帶來的波動壓力，投資人宜以產業分化與公司基本面為核心，逢回建立或加碼長期勝率較高的結構性資產，並保留適度緩衝以應對突發事件。野村台股團隊將持續追蹤戰事演變、油價與運價、材料與封裝產能、以及全球利率路徑變化，動態調整佈局節奏，力求在不確定行情中守住風險、也不錯過成長。

台股 南亞科 美伊戰爭

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