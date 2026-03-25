國鼎生技輔導券商辭任恐下興櫃 盤中重挫逾50%

國鼎生技24日接獲主辦輔導推薦證券商國泰綜合證券及協辦輔導推薦證券商凱基證券來函通知，將在3月31日辭任，辭任後國鼎將無輔導推薦證券商，依興櫃股票審查準則規定，櫃買中心得終止興櫃股票櫃檯買賣。

國鼎今天開盤後出現沉重賣壓，盤中重挫逾50%，最低跌至5.51元，已跌破10元票面價；盤中成交量已逾2.5萬張，較前一交易日暴增逾10倍。

櫃買中心今天向中央社記者表示，因2家券商都辭任，符合興櫃審查準則終止條款，依規定應於公告後15個營業日內終止買賣，不過實際終止交易日依櫃買中心公告為準。

國鼎生技表示，主辦輔導推薦證券商及協辦輔導推薦證券商來函通知，因其經營方針及人力投入等綜合考量，將在31日辭任，目前已積極接洽其他證券商擔任主辦及協辦輔導推薦證券商。