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美伊談判有進展？台股開高走高 盤中一度大漲逾千點

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

美股四大指數24日跌多漲少，僅費半指數上漲1.2%。不過美伊傳出談判取得進展，也讓台股25日開高走高，盤中一度上漲1,093點至33,705點。台積電（2330）盤中最高上漲65元至1,875元。

法人指出，追價買盤增溫，強勢族群包括成熟製程、電源供應器、PCB／ABF、光通訊、設備等族群。法人看好，在上游布局深厚的磊晶廠聯亞（3081）、全新（2455）、環宇-KY（4991），以及負責供應光通訊零組件的波若威（3163）及光聖（6442）等相關供應鏈有望全面受惠，大啖這波光通訊升級商機。

永豐期貨分析，從技術結構觀察，高檔震盪期間量能無法有效放大，且多次利多測試高點皆無法延續漲勢，這其實已經是頭部成形過程中最明顯的訊號之一，美股頭部已經形成，並且正在進入中期回調的軌道，這種回調不會因為單一事件而改變，即便戰爭出現緩和甚至結束，市場頂多出現短線反彈，但反彈的高度與持續性都會逐步減弱，因為真正壓制市場的不是單一利空，而是整體估值偏高、流動性邊際收緊以及資金集中度過高這三個結構性問題，當市場開始對利多無感甚至利多出貨時，真正的下行趨勢通常才剛開始發酵。

台股 光通訊 電源供應器

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