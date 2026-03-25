快訊

勞退新制修法4大重點一次看 勞退金「選月退」有30天猶豫期

柬埔寨探監晚安小雞遭檢查相機 薔薔驚吐「裡面都是我裸照」

MLB／無緣進入守護者開季名單 費爾柴德預計從3A出發

聽新聞
0:00 / 0:00

物價上漲、AI 需求增 玻纖布價格下不來 富喬一度漲停亮燈

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台股25日盤中強彈近千點，挑戰月線反壓，台積電（2330）大漲逾3%，台達電（2308）一度衝漲停，IC載板、玻纖布族群也大漲，電子產品供應鏈通膨現象持續升溫，近日南亞（1303）對客戶發出銅箔基板（CCL）等材料3月16日漲價15%的消息，而玻纖布本就產能吃緊，報價持續看升，富喬（1815）、德宏（5475）盤中亮燈，台玻（1802）、南亞大漲逾5%。

由於生產成本上升、加上產品供不應求，電子產品供應鏈通膨現象持續升溫，從貴金屬漲價起，被動元件、記憶體、玻纖布、銅箔基板、載板、封測、晶圓代工到IC，都累積終端產品售價的調整壓力。

外電報導，台積電重量級客戶、美國晶片大廠博通24日表示，正面臨供應鏈限制，台積電的產能正逼近極限，今年在某種程度已掐住供應鏈，反映AI晶片需求激增，對科技產業帶來的連鎖效應。

即便台積電努力擴產，博通物理層產品部門產品行銷總監拉瑪錢德蘭（Natarajan Ramachandran）表示，即便台積電努力擴產，產能仍然不夠，且供應瓶頸已從晶片擴散至其他科技零組件，如雷射領域和PCB。

業界人士指出，PCB缺貨主要是中高階HDI以及載板，載板部分則受制於高階銅箔基板（CCL）與玻纖布等材料吃緊。PCB上游玻纖布主要日本廠商日東紡已啟動擴產動作，不過高階玻纖布供應緊俏情況將延續2027年下半年。

富喬近年營運重心明顯由傳統玻纖布轉向高階材料，考量高階產品需求強勁，該公司進一步把先進製程產品占產能比重目標上修至70%，公司表示，Low Dk／Df材料主要對應高階伺服器與高速交換器，Low CTE則瞄準通訊、記憶體與高階伺服器所需的晶片載板。

被動元件 台達電 南亞

延伸閱讀

台股重返3萬3 台積電穩盤領軍 世界、南電等晶圓代工與載板 CCL 點火

台積電擴產供應鏈跟著旺 這幾檔設備股齊鎖漲停 弘塑、萬潤直飆天價

AI晶片需求激增 博通示警台積產能不夠用

博通點名台積電產能觸頂卡關！供應鏈瓶頸從晶片擴及PCB

相關新聞

台股重返3萬3 台積電穩盤領軍 世界、南電等晶圓代工與載板 CCL 點火

台股25日強勢回神，指數重新站回33,000點之上，盤中一度大漲逾千點、漲幅逾3%，電子權值股與AI供應鏈同步點火。台積電（2330）最高來到1,875元、盤中報1,865元，上漲55元或3.04%；聯電（2303）報59.1元、漲4.6%，世界先進（5347）亮燈漲停，報124元。載板與材料族群更是火熱，南電（8046）攻上540元亮燈漲停，欣興（3037）同步攻上漲停來到506元，景碩（3189）報345.5元、漲7.8%，聯茂（6213）則鎖在145.5元漲停，盤面明顯由晶圓代工、ABF載板與高階CCL三條主線帶動人氣回流。

信驊回神集結38千金！8檔漲停股揭資金流向「3大主線」

台股25日在權值與高價股聯手推升下，盤中一度強彈逾千點，股王信驊（5274）也回神漲逾6%、重返5日線上，帶動千金族群人氣回溫，資金集中流向具題材與成長性的個股。其中力旺（3529）、弘塑（3131）、光聖（6442）、印能科技（7734）、致茂（2360）、聯亞（3081）、昇達科（3491）、均華（6640）等8檔強勢漲停鎖死，台達電（2308）也頻頻亮燈，成為盤面最強指標族群。

台股報復性強彈！台達電飆天價 貢獻大盤漲點僅次於台積電

台股25日呈現報復性強彈走勢，早盤以32,725.27點開高後走高，一度衝達33,705.75點，大漲1,093.51點，盤中維持高檔漲勢，貢獻大盤漲點最多的首推權王台積電（2330），台達電（2308）股價一度衝達漲停1,555元，上漲140元，9.54%寫歷史新高，貢獻指數漲點居第二。

物價上漲、AI 需求增 玻纖布價格下不來 富喬一度漲停亮燈

台股25日盤中強彈近千點，挑戰月線反壓，台積電（2330）大漲逾3%，台達電（2308）一度衝漲停，IC載板、玻纖布族群也大漲，電子產品供應鏈通膨現象持續升溫，近日南亞（1303）對客戶發出銅箔基板（CCL）等材料3月16日漲價15%的消息，而玻纖布本就產能吃緊，報價持續看升，富喬（1815）、德宏（5475）盤中亮燈，台玻（1802）、南亞大漲逾5%。

資金都躲進這裡？美股光通訊族群大漲 10檔矽光子概念股衝漲停

美股近日動盪劇烈，美股三大指數都下跌，但光通訊族群仍屹立不搖，昨日更紛紛大漲，Lumentum大漲10%，收801.99美元，再創新高；AAOI大漲近19%，AXT也上漲逾6%，再創新高。帶動台股的光通訊、矽光子族群走強，高達十檔衝上漲停板，光聖（6442）、聯亞（3081）、全新（2455）、IET-KY（4971）、沛亨（6291）、訊芯-KY（6451）、華星光（4979）、眾達-KY（4977）等都漲停鎖死。

SpaceX傳最快本周IPO！低軌衛星族群升空 穩懋鎖漲停、華通也亮燈

在SpaceX傳出最快本周或下周遞交IPO招股書、目標2026年6月掛牌的消息帶動下，台股低軌衛星族群25日隨台股強勢噴發，多檔個股亮燈漲停，成為盤面得力助攻手之一。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。