物價上漲、AI 需求增 玻纖布價格下不來 富喬一度漲停亮燈

台股25日盤中強彈近千點，挑戰月線反壓，台積電（2330）大漲逾3%，台達電（2308）一度衝漲停，IC載板、玻纖布族群也大漲，電子產品供應鏈通膨現象持續升溫，近日南亞（1303）對客戶發出銅箔基板（CCL）等材料3月16日漲價15%的消息，而玻纖布本就產能吃緊，報價持續看升，富喬（1815）、德宏（5475）盤中亮燈，台玻（1802）、南亞大漲逾5%。

由於生產成本上升、加上產品供不應求，電子產品供應鏈通膨現象持續升溫，從貴金屬漲價起，被動元件、記憶體、玻纖布、銅箔基板、載板、封測、晶圓代工到IC，都累積終端產品售價的調整壓力。

外電報導，台積電重量級客戶、美國晶片大廠博通24日表示，正面臨供應鏈限制，台積電的產能正逼近極限，今年在某種程度已掐住供應鏈，反映AI晶片需求激增，對科技產業帶來的連鎖效應。

即便台積電努力擴產，博通物理層產品部門產品行銷總監拉瑪錢德蘭（Natarajan Ramachandran）表示，即便台積電努力擴產，產能仍然不夠，且供應瓶頸已從晶片擴散至其他科技零組件，如雷射領域和PCB。

業界人士指出，PCB缺貨主要是中高階HDI以及載板，載板部分則受制於高階銅箔基板（CCL）與玻纖布等材料吃緊。PCB上游玻纖布主要日本廠商日東紡已啟動擴產動作，不過高階玻纖布供應緊俏情況將延續2027年下半年。

富喬近年營運重心明顯由傳統玻纖布轉向高階材料，考量高階產品需求強勁，該公司進一步把先進製程產品占產能比重目標上修至70%，公司表示，Low Dk／Df材料主要對應高階伺服器與高速交換器，Low CTE則瞄準通訊、記憶體與高階伺服器所需的晶片載板。