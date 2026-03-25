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00996A 主動選出跨產業潛力黑馬 25日掛牌大漲逾4.5%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

台股2026年邁入AI與高效能運算（HPC）驅動的新成長階段，但市場波動加劇，投資人開始發現買大盤不一定賺得多。兆豐投信主動出擊，旗下「主動兆豐台灣豐收ETF（00996A）」3月25日正式掛牌上市。這檔 ETF不再只是照著權值清單買，而是透過經理人主動選股與靈活調整，提供一檔能因應市場變化、兼顧成長與風險控管的台股投資新選。00996A盤中漲幅一度逾4.5%，表現亮眼。

00996A擁有三大亮點，亮點一：不當「權值股」的跟隨者，要做「產業贏家」的獵人。多數投資人習慣只看台積電（2330）、聯發科（2454）等龍頭，但00996A強調「不只買龍頭，更要找產業贏家」。經理人從台股上市前150大與上櫃前50大企業中精選標的加上兆豐投信計量團隊精選強勢中小型股，避開單一產業限制。

00996A的投資布局橫跨了多個高門檻技術領域，不僅是科技，更包含了具備長期成長潛力的「傳產與特殊題材」，如AI供應鏈與特化材料—弘塑（3131）、達興材料（5234），不只買組裝，更往上游挖掘半導體濕製程設備與先進製程關鍵材料，抓緊半導體在地化供應鏈的暴發力；HPC與ASIC關鍵組件—營邦（3693）、達發（6526）、力積電（6770）：聚焦AI伺服器機殼與特殊應用IC，捕捉細分領域中的隱形龍頭；非電子成長動能—長榮航太（2645），展現主動式選股的靈活性，納入軍工題材與航太維修，提供與科技股低相關性的避險與成長力道；電子通路與零組件—臻鼎-KY（4958）：布局全球載板／PCB龍頭，精準掌握電子產業復甦的脈動。

亮點二：經理人觀點「選對產業，更要選對個股」。主動兆豐台灣豐收ETF擬任經理人王仲良表示，在AI驅動的產業變革下，中大型企業具備現金流穩定與經營韌性，有助於掌握長期成長機會；同時，中小型潛力企業具備爆發力，可望創造超額報酬。00996A的核心理念是「選股不設限」，無論是傳產還是科技，只要具備成長性就是好股。透過主動選股兼顧不同市值與產業配置，提升整體投資組合的成長動能，而非僅集中於少數權值股。

亮點三：面對2026不確定性，需要「會轉彎」的ETF。主動式ETF的最大優勢就在於「避險機制」與「靈活調整」。當市場震盪時，00996A 能透過避險機制降低波動，打造一檔在「上漲時能參與、震盪時相對穩定」的投資組合。

台股新局已經展開，當被動型ETF只能「被動挨打」時，00996A選擇「主動豐收」，已於3月25日掛牌上市，用能攻擅守的選股思維，一起迎接台股新波段。

先進製程 經理人 中小型股

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