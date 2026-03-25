台積電擴產供應鏈跟著旺 這幾檔設備股齊鎖漲停 弘塑、萬潤直飆天價

台積電（2330）持續擴張產能，供應鏈跟著旺，台股25日強彈，台積電收復5日線，領軍大盤指數上攻，多檔設備股走勢更是紅不讓，弘塑（3131）一開盤就飆上漲停2,660元，寫歷史新高，萬潤（6187）也跟進高燈漲停，創新高，另外，辛耘（3583）、均華（6640）、致茂（2360）、印能科技也鎖住漲停。

台股25日呈現報復性強彈走勢，早盤以32,725.27點開高後走高，一度衝達33,705.75點，大漲1,093.51點，權王台積電以1,865元開出，上漲55元，一度衝達1,875元，上漲65元，影響大盤指數約541點。

台積電領軍上攻，受惠台積電擴產效應的設備供應鏈也大漲表態，弘塑以漲停2,660元開出，雖短暫打開下滑至2,640元，但迅速再拉上漲停鎖死，排隊買單超過330張，寫歷史新高價。

同樣飆天價的還有萬潤，以907元開高後衝上漲停955元鎖死，排隊買單超過900張，後市有機會挑戰千元關卡；另外，辛耘、均華、致茂、印能科技也是同步亮燈漲停鎖死。

盤中觸及漲停的還有志聖（2467），股價開高後一度衝達漲停404.5元，寫歷史新高，可惜未鎖住，盤中漲幅逾8%；矽科宏晟盤中也曾衝達漲停309元，盤中漲幅逾6%。

美系外資表示，因應未來強勁的訂單需求，台積電至2027年底，將新建12座前段晶圓廠、4座先進封裝廠，上調台積電明後二年資本支出至650億美元（原為590億美元）、700億美元（原為600億美元）。

半導體設備廠弘塑是台積電CoWoS先進封裝供應鏈重要的受惠廠商之一，受惠於訂單能見度提高，除CoWoS、SoIC、FOPLP外，第1季新增美國OSAT及HBM客戶訂單，加上自有產能開出，法人評估，2026、2027年營運展望都較預期樂觀；法人分析，弘塑訂單能見度已達2027年上半年，主要需求來自大客戶CoWoS及OSAT積極擴產，預估2026年客戶訂單雙位數成長。

弘塑去年第4季歸屬母公司業主淨利5.62億元，季增84.9%，年增1.23倍，每股純益19.29元；去年合併營收65.14億元，年增59.9%，歸屬母公司業主淨利13.27億元，年增57%，每股純益45.48元。

半導體設備廠萬潤去年營收53.66億元，年減3%，營業利益16.1億元，年增12.8%，歸屬母公司淨利14.85億元，年增13.3%，每股純益15.46元，優於2024年的14.57元；董事會通過配發去年現金股利每股11.78770911元，配發率76.2%。