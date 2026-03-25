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資金都躲進這裡？美股光通訊族群大漲 10檔矽光子概念股衝漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

美股近日動盪劇烈，美股三大指數都下跌，但光通訊族群仍屹立不搖，昨日更紛紛大漲，Lumentum大漲10%，收801.99美元，再創新高；AAOI大漲近19%，AXT也上漲逾6%，再創新高。帶動台股的光通訊、矽光子族群走強，高達十檔衝上漲停板，光聖（6442）、聯亞（3081）、全新（2455）、IET-KY（4971）、沛亨（6291）、訊芯-KY（6451）、華星光（4979）、眾達-KY（4977）等都漲停鎖死。

美股那斯達克指數岌岌可危，指數持續向下走低，昨日Alphabet股價更破底，下跌逾3%，輝達持續在170~175美元間震盪，但光通訊族群仍表現剽悍，其中光學元件製造商Lumentum大漲10%，收801.99美元，再創新高。

Lumentum股價一年內飆升近1,000%，但法國巴黎銀行（BNP Paribas）分析師Karl Ackerman認為，這支股票還可能再漲40%，因超高功率雷射（UHP lasers）需求強勁，輝達近期宣布投資20億美元，預料將帶動Lumentum擴產。

另外AAOI宣布拿下超大型雲端客戶800G資料中心收發器大單，總價值上看5,300萬美元，預計最快第2季開始出貨，並在第3季完成訂單交付。這是繼本月初AAOI宣布拿下其他超大型雲端客戶的1.6T收發器訂單後，再度於光通訊市場獲得的新戰果。

AAOI表示，今年光通訊仍將維持猛烈成長，預估營收將有機會突破10億美元大關，並且在27年時就有機會達成單月營收逼近4億元，相較於現在幾乎是翻了十倍。

法人看好，在上游布局深厚的磊晶廠聯亞、全新、環宇-KY（4991），以及負責供應光通訊零組件的波若威（3163）及光聖等相關供應鏈有望全面受惠。

今日漲停的光通訊、矽光子個股有光聖、聯亞、全新、IET-KY、沛亨、訊芯-KY、華星光、眾達-KY、環宇-KY、聯寶。

指數 美股 華星光

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