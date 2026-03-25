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信驊回神集結38千金！8檔漲停股揭資金流向「3大主線」

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股25日在權值與高價股聯手推升下，盤中一度強彈逾千點。本報系資料照
台股25日在權值與高價股聯手推升下，盤中一度強彈逾千點。本報系資料照

台股25日在權值與高價股聯手推升下，盤中一度強彈逾千點，股王信驊（5274）也回神漲逾6%、重返5日線上，帶動千金族群人氣回溫，資金集中流向具題材與成長性的個股。其中力旺（3529）、弘塑（3131）、光聖（6442）、印能科技（7734）、致茂（2360）、聯亞（3081）、昇達科（3491）、均華（6640）等8檔強勢漲停鎖死，台達電（2308）也頻頻亮燈，成為盤面最強指標族群。

從盤勢結構觀察，資金高度集中在具備成長題材與產業趨勢優勢的個股。拆解今日8檔漲停千金股，可歸納出三大共通特徵 。

基礎建設鏈全面主導。漲停股核心幾乎圍繞AI產業鏈，涵蓋IP、半導體設備與電源測試等關鍵領域，包括力旺、弘塑、均華、致茂與台達電。顯示資金鎖定「算力擴張最上游」，押注AI長線需求持續爆發。

另外，低軌衛星與高速傳輸題材點火。受SpaceX IPO題材與星鏈擴張帶動，光通訊與衛星供應鏈同步爆發，包括聯亞、光聖、昇達科等，成為短線資金最積極卡位的題材族群，具備明確事件催化。

此外，多數漲停千金股成交量相對有限、籌碼集中度高，在資金集中進場下，容易快速鎖死漲停，形成「強者恆強」格局，也進一步吸引追價資金進駐。

整體而言，今日千金族群強攻，不僅反映指數反彈力道，更揭示市場資金再度聚焦「AI＋太空＋高速傳輸」三大主軸。在股王信驊帶動下，高價股已成多頭重要風向球，後續能否延續強勢，將取決於題材熱度與資金續航力。

低軌衛星 昇達科 基礎建設

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