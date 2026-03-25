台股報復性強彈！台達電飆天價 貢獻大盤漲點僅次於台積電

台股25日呈現報復性強彈走勢，早盤以32,725.27點開高後走高，一度衝達33,705.75點，大漲1,093.51點，盤中維持高檔漲勢，貢獻大盤漲點最多的首推權王台積電（2330），台達電（2308）股價一度衝達漲停1,555元，上漲140元，9.54%寫歷史新高，貢獻指數漲點居第二。

台股早盤以32,725.27點開出，上漲113.03點，權值股領軍上衝，權王台積電以1,865元開出，上漲55元，一度衝達1,875元，上漲65元，影響大盤指數約541點，為貢獻漲點第一名。

市值第二大的台達電以1,485元開高走高，一度衝達漲停1,555元，上漲140元，影響大盤指數約124點，為貢獻大盤漲點第二名，僅次於台積電；另外，日月光投控（3711）、智邦（2345）、欣興（3037）、台光電（2383）等也是貢獻大盤指數的要角，大盤指數一度衝達33,705.75點，大漲逾千點。

電源龍頭台達電去年第4季毛利率34.59%，季減0.28個百分點，年增3.82個百分點；稅後純益174.04億元，季減6.4%，年增1.42倍，每股純益6.67元；去年稅後純益601.08億元，創新高，年增70.6%，每股純益23.14元，首度一年賺逾兩個股本。

台達電2月合併營收498.97億元，為歷來最旺的2月，月增0.45%，年增31%，主要受惠AI伺服器電源及液冷出貨帶動，累計今年前二月合併營收995.73億元，年增31.93%。

法人表示，台達電去年伺服器液冷側邊櫃（Sidecar）產品市占率極高，隨著整體市場需求持續成長，今年相關營收維持成長趨勢，將有且今年營收及獲利表現，有望再創新高，預估全年獲利將賺逾3個股本；台達電則不回應法人預估的財務數字。

台達電在輝達年度盛會「GTC 2026」發表專為下世代AI工廠打造的800V直流電力架構，涵蓋高效電源、尖端液冷散熱及微電網解決方案，鎖定輝達新世代AI平台商機。

台達電旗下800V高壓直流系統將在今年第3季提前進入量產，較原規畫提早一季，同步推進的400V架構也將在第3季導入；另外，台達電自主開發的固態變壓器（SST）已送樣至全球四大雲端服務供應商（CSP），為未來資料中心電力重構奠定關鍵基礎，將為後市動能再加分。