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SpaceX傳最快本周IPO！低軌衛星族群升空 穩懋鎖漲停、華通也亮燈

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
SpaceX傳出最快本周或下周遞交IPO招股書、目標2026年6月掛牌的消息帶動下，台股低軌衛星族群25日隨台股強勢噴發，多檔個股亮燈漲停，成為盤面得力助攻手之一。（路透）
SpaceX傳出最快本周或下周遞交IPO招股書、目標2026年6月掛牌的消息帶動下，台股低軌衛星族群25日隨台股強勢噴發，多檔個股亮燈漲停，成為盤面得力助攻手之一。（路透）

在SpaceX傳出最快本周或下周遞交IPO招股書、目標2026年6月掛牌的消息帶動下，台股低軌衛星族群25日隨台股強勢噴發，多檔個股亮燈漲停，成為盤面得力助攻手之一。

台股今早開高113.03點、至32,725.27點，盤中一度勁揚1,093.51點、至33,705.75點，在權值股穩盤與題材股點火下，盤勢呈現強勢反彈格局。低軌衛星概念股成為矚目焦點，除了穩懋（3105）直接跳空漲停鎖死之外，正文（4906）、昇達科（3491）、華通（2313）也頻頻亮燈，燿華（2367）、啟碁（6285）、台燿（6274）漲幅皆逾5%，元晶（6443）、兆赫（2485）、群創（3481）等亦全面走強，資金集中度顯著提升。

市場熱度來自於外媒報導指出，SpaceX正規劃IPO，若順利推進，將成為全球歷來規模最大的上市案之一。儘管公司尚未正式回應，但市場預期，此舉不僅為資本市場注入新題材，也將同步放大低軌衛星產業鏈的成長想像空間。

基本面方面，SpaceX旗下Starlink（星鏈）服務持續擴張，公司目標今年底用戶數成長1.5倍，意味著衛星發射需求將同步放大。供應鏈透露，隨著新一代衛星導入多頻譜設計，單顆衛星使用元件數與產值皆明顯提升，加上大型火箭運載能力提升，發射數量亦將增加。

台廠供應鏈同步受惠。昇達科指出，主要客戶已啟動下一代衛星開發，帶動訂單動能增溫；華通則表示，衛星用板需求強勁，天上衛星產品占比持續提升，產能利用率維持高檔，有助毛利率表現。法人亦看好，在全球低軌衛星供應鏈具高度技術門檻下，相關廠商具備長期競爭優勢。

不過，仍須留意外部變數。中東地緣政治局勢持續緊繃，儘管市場一度因停火訊號回穩，但談判進展反覆，加上油市供應趨緊、價格波動擴大，短線仍可能干擾資金風險偏好。

整體而言，SpaceX IPO題材與Starlink用戶高速成長，已成為點燃低軌衛星族群的關鍵引信。在資金與基本面雙重驅動下，相關供應鏈短線續強可期，但仍需關注國際局勢變化對行情延續性的影響。

華通 資本市場 昇達科

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