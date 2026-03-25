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戰爭衝突趨緩 光通訊族群上演慶祝行情

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

25日晚戰事好消息頻傳，美國表示即將開啟和談，引發股市反彈，美股光通訊指標股噴發，AAOI連盤後大漲逾20%，Lumentum也漲逾10%，進而引發台股光通訊族群連鎖反應，華星光（4979）、聯亞（3081）、環宇-KY（4991）連袂漲停，光聖（6442）、波若威（3163）、聯鈞（3450）也都朝著漲停逼近。

AAOI前日傳出接到客戶800G大訂單，公司表示，部署800G交換器有助於防止網路瓶頸，提高電源效率並降低單位成本，今年來看客戶都將持續擴大部署。

而800G持續擴張將有利於華星光、聯亞等相關供應鏈，華星光先前也曾表示，公司將持續擴充產能，今年有望再擴充一倍，而在華星光產能擴充完成後，聯亞出貨量也將有望持續提升。

供應鏈 族群 聯鈞

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