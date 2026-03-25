戰爭衝突趨緩 光通訊族群上演慶祝行情

25日晚戰事好消息頻傳，美國表示即將開啟和談，引發股市反彈，美股光通訊指標股噴發，AAOI連盤後大漲逾20%，Lumentum也漲逾10%，進而引發台股光通訊族群連鎖反應，華星光（4979）、聯亞（3081）、環宇-KY（4991）連袂漲停，光聖（6442）、波若威（3163）、聯鈞（3450）也都朝著漲停逼近。

2026-03-25 11:15