快訊

柬埔寨探監晚安小雞遭檢查相機 薔薔驚吐「裡面都是我裸照」

MLB／無緣進入守護者開季名單 費爾柴德預計從3A出發

17歲開跑車、19歲置產、日贏1億…林秉文「敢贏不敢輸」 曾自曝致富手法

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電、台達電等電子領漲 台股盤中勁揚千點收復月線

中央社／ 台北25日電
台股今天在台積電、台達電和信驊等權值、高價電子股走強推升下，加權指數盤中上揚1093.51點，達到33705.75點，收復33698點月線關卡。 中央社
台股今天在台積電、台達電和信驊等權值、高價電子股走強推升下，加權指數盤中上揚1093.51點，達到33705.75點，收復33698點月線關卡。 中央社

台股今天在台積電、台達電和信驊等權值、高價電子股走強推升下，加權指數盤中上揚1093.51點，達到33705.75點，收復33698點月線關卡。

至10時55分，台股加權指數為33460點，上漲847.79點，成交值新台幣3822.35億元。

台積電美國存託憑證（ADR）上漲1.42%，台積電今天股價隨著走強，盤中攀高至1875元，上漲65元，市值達到48.62兆元，貢獻大盤約517點。

台達電、日月光投控、聯發科、鴻海等權值股，以及信驊、鴻勁等高價股也紛紛走高，其中，台達電一度強攻漲停，達到1555元，推升電子類股指數勁揚逾3.8%。

傳統產業股也有不錯表現，玻璃類股指數大漲逾8%，塑膠、機電和電纜類股指數上揚逾3%。橡膠類股震盪走低，類股指數下跌逾1%，表現相對疲弱。

信驊 指數 鴻海

延伸閱讀

台股強彈逾900點！台積電早盤衝1,870元、台達電觸及漲停

川普暫緩攻擊伊朗！台積電領五大權值聯袂開高 台股一度強彈近640點

通膨疑慮再起　台股跌逾600點測月線獲支撐跌幅收斂

台股開高反彈逾600點　台積電漲40元

相關新聞

台股重返3萬3 台積電穩盤領軍 世界、南電等晶圓代工與載板 CCL 點火

台股25日強勢回神，指數重新站回33,000點之上，盤中一度大漲逾千點、漲幅逾3%，電子權值股與AI供應鏈同步點火。台積電（2330）最高來到1,875元、盤中報1,865元，上漲55元或3.04%；聯電（2303）報59.1元、漲4.6%，世界先進（5347）亮燈漲停，報124元。載板與材料族群更是火熱，南電（8046）攻上540元亮燈漲停，欣興（3037）同步攻上漲停來到506元，景碩（3189）報345.5元、漲7.8%，聯茂（6213）則鎖在145.5元漲停，盤面明顯由晶圓代工、ABF載板與高階CCL三條主線帶動人氣回流。

信驊回神集結38千金！8檔漲停股揭資金流向「3大主線」

台股25日在權值與高價股聯手推升下，盤中一度強彈逾千點，股王信驊（5274）也回神漲逾6%、重返5日線上，帶動千金族群人氣回溫，資金集中流向具題材與成長性的個股。其中力旺（3529）、弘塑（3131）、光聖（6442）、印能科技（7734）、致茂（2360）、聯亞（3081）、昇達科（3491）、均華（6640）等8檔強勢漲停鎖死，台達電（2308）也頻頻亮燈，成為盤面最強指標族群。

台股報復性強彈！台達電飆天價 貢獻大盤漲點僅次於台積電

台股25日呈現報復性強彈走勢，早盤以32,725.27點開高後走高，一度衝達33,705.75點，大漲1,093.51點，盤中維持高檔漲勢，貢獻大盤漲點最多的首推權王台積電（2330），台達電（2308）股價一度衝達漲停1,555元，上漲140元，9.54%寫歷史新高，貢獻指數漲點居第二。

資金都躲進這裡？美股光通訊族群大漲 10檔矽光子概念股衝漲停

美股近日動盪劇烈，美股三大指數都下跌，但光通訊族群仍屹立不搖，昨日更紛紛大漲，Lumentum大漲10%，收801.99美元，再創新高；AAOI大漲近19%，AXT也上漲逾6%，再創新高。帶動台股的光通訊、矽光子族群走強，高達十檔衝上漲停板，光聖（6442）、聯亞（3081）、全新（2455）、IET-KY（4971）、沛亨（6291）、訊芯-KY（6451）、華星光（4979）、眾達-KY（4977）等都漲停鎖死。

SpaceX傳最快本周IPO！低軌衛星族群升空 穩懋鎖漲停、華通也亮燈

在SpaceX傳出最快本周或下周遞交IPO招股書、目標2026年6月掛牌的消息帶動下，台股低軌衛星族群25日隨台股強勢噴發，多檔個股亮燈漲停，成為盤面得力助攻手之一。

台積電、台達電等電子領漲 台股盤中勁揚千點收復月線

台股今天在台積電、台達電和信驊等權值、高價電子股走強推升下，加權指數盤中上揚1093.51點，達到33705.75點，收...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。