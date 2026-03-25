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記憶體族群又復活？美系大行重申DDR4中立
美系大行再次表示對於舊世代記憶體下調評等，不代表看壞整體記憶體產業；因舊世代記憶體的產能基數較小，其供需動態由不同因素所驅動，反之，主流DRAM將持續受惠仍將持續受惠AI浪潮。
券商重申看到的產業觀察：在供給端，較高的DDR4價格可能促使主要供應商擴產或延後停產（EOL）至2026–2027年；例如華邦電（2344）2026年DRAM位元出貨量倍增、南亞科（2408）2027年導入新產能、三星在第2季維持DDR4出貨季比持平、長鑫存儲（CXMT）計畫在明年將DDR4產能提升至兩倍以上、最後，力積電將授權1y甚至1z製程用於DDR4生產，可能自明年上半年開始放量。
報價方面，券商預期DRAM價格年增幅將於今年下半年開始趨緩。
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