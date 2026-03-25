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台股強彈逾900點！台積電早盤衝1,870元、台達電觸及漲停
中東戰事與油價走勢牽動市場情緒，美股周二受油價反彈影響，三大指數全面收黑，不過科技股表現相對抗跌，費半指數逆漲逾1%，台積電（2330）ADR同步走揚1.42%。
昨夜台指期夜盤率先大漲678點、收在33,459點；25日4月台指期開盤更暴衝1,005點、至33,786點，帶動台股開高113.03點、報32,725.27點，隨後在五大權值加上股王股后全面揚升下，大盤漲點一度快速拉升939.3點、觸及33551.54點。
五大權值股與股王信驊（5274）、股后穎崴（6515）聯袂開高。台積電開高55元、報1,865元，並一度觸及1,870元，台達電（2308）更一度飆上漲停1,555元，鴻海（2317）也重返200元關卡之上。整體多頭氣勢旺盛。
回顧台股24日表現，大盤殺尾翻黑跌110.26點、跌幅0.34%，收32,612.24點，成交值收斂至6,643.52億元。三大法人連4日調節，再賣超204.11億元，包括外資賣超123.06億元、自營商賣超104.85億元，投信則買超23.8億元。
法人指出，外資3月賣超逾8千億元，融資卻創高，籌碼轉趨分散。美伊局勢反覆、聯準會偏鷹推升殖利率，壓抑市場降息預期，持續留意國際局勢。
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