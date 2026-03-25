台股強彈逾900點！台積電早盤衝1,870元、台達電觸及漲停

美國總統川普釋出延後五天暫停攻擊伊朗訊息，帶動台股昨（24）日跳空開高，但在以色列和伊朗繼續互轟、外資大賣121.8億元下，指數開高後急挫翻黑再拉至平盤之上，上下震盪達926點，終場跌110點收32,612點，指數連四跌。

2026-03-25 01:44