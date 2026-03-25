年底前指數樂觀仍有望4萬點 群益投顧：第2季指數26,000至34,000點

群益金融集團於3月24日舉辦2026年第2季投資展望說明會，群益投顧總經理范振鴻及投顧團隊剖析全球經濟展望及台股投資趨勢。群益投顧預估第2季台股指數區間為31,000-34,000點。若美伊戰事延遲到6月底結束時，指數區間修正為26,000 -32,000點。

展望第2季，市場策略觀點分三種情境：

情境1：若戰爭在一至三個月停火達成協議，而且美國私募信貸問題不擴大，金融市場迅速回穩，台股恢復原先多頭格局，AI股領軍，2026年底前指數上看40,000點。

情境2：若戰爭能在三至六個月結束或是軍事衝突淡化，而且美國私募信貸問題不擴大，前3個月國際油價高檔震盪，金融市場反應激烈，低點可能出現在第2季，隨著美國啟動降息與期中選舉效應推升股市緩步震盪上漲。

情境3：若戰爭時間超過六個月以上才結束，國際油價衝高引發通膨改變美國利率政策，甚至引發停滯型通膨(滯脹)，中東地區戰火影響全球資金動向，或美國私募信貸問題惡化擴散，股市會轉為空頭市場，第2季大幅下跌後震盪走低，直到第3季才見低點，第4季出現反彈。

預測市場平台Polymarket資料顯示：美伊戰爭於6月底前結束機率達80%，全球股市可望有驚無險；當然國際政治局勢詭譎多變，加上美國、伊朗世仇無解，不能排除未來各種非理性的變數，資金控管可能是最重要的策略。

地緣政治不確定性升溫與美國私募信貸問題導致市場風險偏好下降影響，操作核心應以風險控管優先、資金效率最大化為原則因應系統性風險。當市場急跌時，恐慌性賣壓是相對理想的進場時點；反之，若出現快速反彈則應適度提高出場紀律，此階段操作節奏速度以短週期資金運作為主。

群益投顧表示，2026年可能是多空易位的一年，市場處於震盪交錯階段，操作重點不是預測戰爭結果或點數絕對位置，而是掌握節奏與控制風險。市場資金豐沛，即使美伊戰事曠日廢時，甚至重創全球經濟與企業獲利，但根據新冠疫情、俄烏戰爭、對等關稅…等經驗，投資機會是留給有準備(資金)的人。

電子產業投資焦點：

台積電（2330）是成長動能最高的先進製程絕對領先者，先進封裝平均單價 (ASP)遠高於傳統封裝，因此先進封裝毛利拉高至約25-30%，高於傳統封裝約15-20%，先進封裝營收占比攀升，帶動OSAT毛利率擴張，突顯先進封裝廠評價具重估 (Re-rating)價值。先進封裝設備昂貴且認證期長，資本支出門檻高 (Capex Barrier)，大廠具優勢，小廠難以跨越，投資首選以龍頭廠日月光（3711）為主。

台積電不斷開出新產能，一座3nm的晶圓廠造價約150~200億美元，在美建廠則超過200億美元，相關廠務公司直接受惠。其中生產設備(EUV、量測、製程設備)的成本占比約75%，其餘25%包含廠房建築(無塵室)、廠務設施(特化、純水)及土地。因此設備、廠務、耗材等業者可望受惠半導體廠擴大資本投資，志聖（2467）、閎康（3587）、聖暉*（5536）、鴻勁（7769）、昇陽半導體（8028）等業者未來業績看旺。

AI server是重要需求重心，靠近運算核心所需要的高容低壓電容、高功率電感以日廠、美廠為主，台灣廠商的機會在於電源高壓高容化下的產品升級，有利ASP與產能消耗。受惠於被動元件漲價趨勢成形，龍頭廠國巨*（2327）可望受惠。除了伺服器需求的增長，更高的算力代表更高的功率需求與散熱要求，營運受惠者包台達電（2308）、奇鋐（3017）。

華碩（2357）股價顯著弱勢很長一段時間，不過2026年，華碩伺服器的成長的挹注可望超越PC需求減少的負面因素。因此在股價來到合理的評價水準後，反而出現適合的投資價位。

傳產投資策略聚焦題材兼具殖利率概念：

1、美以伊戰爭突顯貨櫃產業題材性：供給面，2026年新船投入增速有望放緩；此外，依照以哈停戰經驗來看，即便以美伊戰爭在短期內停止，但彼此關係仍緊張，航商將持續謹慎觀察，2026年紅海復航機率大幅降低。需求面，2026年5月開始進入傳統需求旺季，隨著供給及需求的不確定性減少，旺季運價表現可期。重點股，長榮（2603）、陽明海運（2609）。

2、520軍工概念：今年台灣國防預算將拉高至GDP的3.32%，驅使未來國防預算重點從過往的戰鬥機，轉向成無人機、潛艦、通訊產品。重點股有長榮航太（2645）、豐達科（3004）、晟田（4541）、jpp-KY（5284）、駐龍（4572）、漢翔（2634）。

３、金融、營建具殖利率題材：看好金融與營建獲利穩健成長及高現金殖利率概念。重點股包括長虹（5534）、華固（2548）、遠雄（5522）、達麗（6177）、兆豐金（2886）、富邦金（2881）、永豐金（2890）、中信金（2891）。

４、2026世足賽加惠運動休閒產業：國際主要運動用品及服飾品牌廠庫存水位健康且預期消費回升，對2026年的銷售展望樂觀。此外，2026年世足賽在美國舉辦，預期帶來的經濟效益為近年最大，有利於運動用品的銷售成長。重點股為聚陽（1477）、儒鴻（1476）、柏文（8462）、世界健身-KY（2762）。