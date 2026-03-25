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台指期夜盤揚升678點 法人：台股挑戰33000點
美股主要指數24日多數收跌，那斯達克指數下跌184.87點，費城半導體指數上揚99.58點。法人表示，台積電美國存託憑證（ADR）上漲1.42%，台指期夜盤揚升678點，應有助台股回升，指數挑戰33000點關卡。
投資人對於中東戰爭後續發展持謹慎態度，美股24日主要指數多數收跌。道瓊工業指數下跌84.41點，跌幅0.18%。標普500指數下跌24.63點，跌幅0.37%。那斯達克指數下跌184.87點，跌幅0.84%。費城半導體指數上漲99.58點，漲幅1.28%。
台股24日開高走低，收在32612.24點，下跌110.26點，跌幅0.34%，成交值降至新台幣6643.52億元。
國內外產業訊息方面，封測廠日月光投控旗下矽品精密以63.25億元，向群創光電取得台南市新市區新科段部分廠房及其相關附屬設施。群創估計處分利益約58億元。
台達電合計斥資人民幣6.77億元（約新台幣31.5億元），同時在中國東莞與湖南郴州兩地興建新廠，以因應未來業務發展所需。
台聚自結2月歸屬母公司淨損新台幣1.37億元，每股淨損0.18元。台達化自結2月歸屬母公司淨損約6700萬元，單月每股淨損0.17元。
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