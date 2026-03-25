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台指期夜盤揚升678點 法人：台股挑戰33000點

中央社／ 台北25日電
台積電美國存託憑證（ADR）上漲1.42%，台指期夜盤揚升678點，應有助台股回升，指數挑戰33000點關卡。圖／本報系資料庫
台積電美國存託憑證（ADR）上漲1.42%，台指期夜盤揚升678點，應有助台股回升，指數挑戰33000點關卡。圖／本報系資料庫

美股主要指數24日多數收跌，那斯達克指數下跌184.87點，費城半導體指數上揚99.58點。法人表示，台積電美國存託憑證（ADR）上漲1.42%，台指期夜盤揚升678點，應有助台股回升，指數挑戰33000點關卡。

投資人對於中東戰爭後續發展持謹慎態度，美股24日主要指數多數收跌。道瓊工業指數下跌84.41點，跌幅0.18%。標普500指數下跌24.63點，跌幅0.37%。那斯達克指數下跌184.87點，跌幅0.84%。費城半導體指數上漲99.58點，漲幅1.28%。

台股24日開高走低，收在32612.24點，下跌110.26點，跌幅0.34%，成交值降至新台幣6643.52億元。

國內外產業訊息方面，封測廠日月光投控旗下矽品精密以63.25億元，向群創光電取得台南市新市區新科段部分廠房及其相關附屬設施。群創估計處分利益約58億元。

台達電合計斥資人民幣6.77億元（約新台幣31.5億元），同時在中國東莞與湖南郴州兩地興建新廠，以因應未來業務發展所需。

台聚自結2月歸屬母公司淨損新台幣1.37億元，每股淨損0.18元。台達化自結2月歸屬母公司淨損約6700萬元，單月每股淨損0.17元。

母公司 ADR 台達電

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台股波動加劇 法人建議這樣操作才能持盈保泰

地緣政治不確定性升溫，加上美國私募信貸問題，導致市場風險偏好下降，美股近期震盪盤弱，台股陷入月線及季線間整理。群益投顧建議，操作核心應以風險控管優先、資金效率最大化為原則，因應系統性風險。

台股盤弱 資金都轉向這個族群避險了

台股近來在中東戰事的干擾下表現弱勢，市場資金除紛紛退出觀望，部分則轉進高殖利率族群避險，特別是股息殖利率逾4%的個股，更是24日買盤轉進的焦點，包括：鳳凰（5706）、華研（8446）、遠雄（5522）、華碩（2357）、王品（2727）、華固（2548）等共計38檔。

中東戰事難料 群益投顧看台股下季指數區間30,000至35,000點

台股第1季上漲逾一成，在全球股市居前段班。展望第2季，群益投顧總經理范振鴻指出，中東戰事變化難料，加上美國私募信貸問題干擾，預估大盤指數區間落在30,000至35,000點間，建議控管資金水位，審慎靈活操作。

外資賣超121億元 賣最多及買最大的個股都是記憶體股

台股24日開高震盪，盤中高低點差距達926.92點，振幅2.83%，終場收32,612.24點，下跌110.26點，三大法人僅投信買超，外資則是賣超121.86億元，統計外資買賣超個股冠軍竟都是記憶體股，賣超最多的是力積電（6770），單日賣超80,806張，華邦電（2344）也遭外資賣超，外資買超第一名則是南亞科（2408），買超13,066張。

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