台股主力跳車劇震926點 法人：行情尋求季線支撐後拚止跌轉彈

美國總統川普釋出延後五天暫停攻擊伊朗訊息，帶動台股昨（24）日跳空開高，但在以色列和伊朗繼續互轟、外資大賣121.8億元下，指數開高後急挫翻黑再拉至平盤之上，上下震盪達926點，終場跌110點收32,612點，指數連四跌。

惟昨日盤後再傳出伊朗外交部長阿拉奇與美國特使威科夫通話時表示「伊朗準備好努力達成協議」，激勵台指期一度大漲逾500點。

法人指出，美以伊情勢變化快速，使市場不確定性持續攀高，不少市場大戶及主力紛紛跳車暫退場邊觀望，加上外資也不斷賣股套現，預期行情將向季線（31,765點）尋求支撐後，指數才有止跌轉彈機會。

外資昨再賣超123億元，連四賣、累計賣超2,274.8億元，累計3月來賣超高達8,167.3億元；自營商亦賣超104.8億元，連四賣、累計賣超628.3億元；而投信買超23.7億元，連三買、累計買超139.7億元。三大法人合計單日賣超台股204.1億元，八大公股行庫持續進場買超78.89億元阻跌。

中東戰事詭譎莫測，市場多空短兵相接、震盪劇烈。昨日台股早盤指數跳空大漲340點，最高勁揚638點，不過在各方賣壓紛紛出籠下，指數快速收斂漲點，最後一盤紅翻黑，下跌0.3%，成交量再降至6,900億元。

盤面上，個股跌多於漲，36檔千金股同樣跌多漲少，僅光聖（6442）、穎崴（6515）、川湖（2059）等八檔上漲，台積電（2330）持平、收1,810元，餘均下跌收黑，其中包括鴻勁、精測（6510）、群聯（8299）、印能科技、聯亞（3081）、雍智科技（6683）等六檔，均大跌超過半根停板，成為賣壓砍倉的焦點。