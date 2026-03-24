台股波動加劇 法人建議這樣操作才能持盈保泰

地緣政治不確定性升溫，加上美國私募信貸問題，導致市場風險偏好下降，美股近期震盪盤弱，台股陷入月線及季線間整理。群益投顧建議，操作核心應以風險控管優先、資金效率最大化為原則，因應系統性風險。

群益投顧指出，當股市急跌時，恐慌性賣壓是相對理想的進場時點；反之，若出現快速反彈則應適度提高出場紀律，此階段操作節奏速度以短周期資金運作為主。

技術面方面，群益投顧提醒要注意多頭時期各天期均線支撐強度，並持續觀察國際市場變數與資金流向，以調整後續操作節奏。

籌碼面穩定性成為選股重要依據，群益投顧表示，可優先關注成交量相對溫和，但具備投信持續買盤支撐，且股價能維持區間穩定的個股。主因在於此類標的通常具備內資防守力道，在市場震盪期間相對抗跌，並於反彈階段具備較佳延續性。

整體而言，2026年可能是多空易位的一年，市場處於震盪交錯階段，操作重點不是預測戰爭結果或點數絕對位置，而是掌握節奏與控制風險。群益投顧認為，市場資金豐沛，即使美伊戰事曠日廢時，甚至重創全球經濟與企業獲利，但根據新冠疫情、俄烏戰爭、對等關稅等經驗，投資機會是留給有準備（資金）的人。