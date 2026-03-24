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台股盤弱 資金都轉向這個族群避險了

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

台股近來在中東戰事的干擾下表現弱勢，市場資金除紛紛退出觀望，部分則轉進高殖利率族群避險，特別是股息殖利率逾4%的個股，更是24日買盤轉進的焦點，包括：鳳凰（5706）、華研（8446）、遠雄（5522）、華碩（2357）、王品（2727）、華固（2548）等共計38檔。

時序即將邁入第2季，又到上市櫃公司舉行董事會與股東會、決定配息多寡的關鍵時刻，因此相關去年獲利顯著成長、或預期配息率有機會提高的個股，在高股息殖利率題材發酵下，已陸續成為多頭追捧的焦點。

觀察24日台股盤面，指數虎頭蛇尾，盤面個股也跌多漲少，不過上漲個股中，不少均具有高股息殖利率的特點，包括鳳凰、華研、遠雄、潤德（6881）、新鼎（5209）、力泰（5520）、華碩、王品、炎洲流通（3171）、惠普（8424）、華固、億光（2393）、勁豐（6577）、新普（6121）等38檔。

觀察這38檔高殖利率股，殖利率均逾4%，其中以科技股及傳產股各18檔最多，其次則為金融股的二檔。這些高殖利率股不但24日股價逆勢收紅抗跌，過去20個交易日來更逆勢上漲，絲毫不畏中東戰局利空影響，表現相對強勢。

而這38檔股價表現強勢的高殖利率股中，目前以鳳凰的殖利率達8.75%最高，其次為華研的8.04%，遠雄則以7.88%暫居第三。

法人指出，台股近期表現弱勢、且波動劇烈，盤面上許多績優股也都大幅拉回修正，反倒是高殖利率族群，有厚實的現金股息當靠山，進可攻、退可守，成為盤勢波動劇烈下的定海神針，躍居市場吸金焦點。

華固 王品 華碩

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