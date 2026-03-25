臺灣證券交易所為推動「亞洲創新籌資平台」，攜手台經院產經資料庫、資策會產業情報研究所（MIC）昨（24）日正式啟動「前瞻產業研究 創新板企業洞察」專題合作計畫。

專題合作計畫由研究機構對前瞻產業定期發布深度產業洞察，提升投資人對前瞻產業發展脈絡與動態理解，進而提高創新板公司資訊透明度，並落實投資人教育

證交所總經理李愛玲指出，台灣創新板的設立初衷，是為孕育具備關鍵核心技術、擁有創新能力或創新經營模式的「前瞻企業」，這不僅是滿足國內外創新企業需求的板塊，更是推動「亞洲創新籌資平台」的關鍵核心。隨著科技日新月異，許多極具成長潛力的前瞻產業對投資人而言較不熟悉，故期望透過此次合作，串聯資本市場與專業研究能量，有效增加創新板公司的資訊透明度，並提高投資人對新創及前瞻產業的了解。

台經院副院長周霞麗指出，儘管近年全球創投市場歷經資本寒冬，台灣新創投資卻逆勢成長，2024年投資規模突破新台幣千億元，創十年新高，顯示資金正集中於具潛力的新創企業。

MIC所長洪春暉指出，前瞻產業雖具備高成長性，但也伴隨著較高專業門檻，使投資大眾在掌握AI、半導體、智慧移動等領域之發展脈絡時，面臨挑戰。此計畫核心任務為定期發布產業深度洞察，減少技術語言的隔閡，協助市場辨識企業成長價值。

證交所表示，台經院產經資料庫及資策會產業情報所兩大專業智庫，每個月將針對前瞻產業發布三至五篇的產業研究報告。