聽新聞
0:00 / 0:00

就市論勢／載板、光通訊 營運正向

經濟日報／ 周立民（群益中小型股基金經理人）

盤勢分析

美以伊戰爭為引發台股近期劇烈震盪的核心黑天鵝事件，原油供給為市場關注焦點，尤其荷莫茲海峽是全球最重要石油運輸咽喉，油價因此大漲。各國股市受到戰爭及油價影響，台股同樣難逃波及。

儘管中東戰爭充滿變數，然隨時間延長，預期對股市影響逐步減小。長期來看，預期2026年市場氛圍仍將圍繞AI產業，算力需求提升刺激CSP大規模資本支出，推動AI伺服器快速成長。近期各大CSP法說持續上修資本支出展望，各家ASIC也進入百花齊放態勢，相關供應鏈將維持高速成長。

載板受惠AI需求帶動，以及AI晶片尺寸和層數增加影響，將面臨供不應求態勢。此外，光通訊角色正由過去基礎設施，升級為解決AI運算瓶頸關鍵技術，預期其他CSP業會逐步導入光通訊技術，長期產業正向看待。

投資建議

短期台股波動難免，然AI資本支出持續，相關應用落地，長期發展明確，預期包含載板、設備、半導體、光通訊、記憶體等仍將持續受惠。

針對當前台股盤勢與產業趨勢，維持積極操作策略。首要焦點應放在AI相關科技產業及其供應鏈，包括電源管理、高效能運算基礎設施及半導體設備廠務工程等，具備較高成長潛力。

另外為分散風險，建議可關注降息受惠的金融及受惠長期趨勢的傳產類股龍頭，在市場回檔時分批進場。

電源管理 基礎設施 資本支出

延伸閱讀

主動式台股ETF 受益人連22周創高！這五檔ETF同高

選股為先 利率持平下的震盪市況中找機會

永豐黃柏棠 宜控管風險

中信陳柏州 軍工、AI 股夯

相關新聞

台股主力跳車劇震926點 法人：行情尋求季線支撐後拚止跌轉彈

美國總統川普釋出延後五天暫停攻擊伊朗訊息，帶動台股昨（24）日跳空開高，但在以色列和伊朗繼續互轟、外資大賣121.8億元下，指數開高後急挫翻黑再拉至平盤之上，上下震盪達926點，終場跌110點收32,612點，指數連四跌。

台股波動加劇 法人建議這樣操作才能持盈保泰

地緣政治不確定性升溫，加上美國私募信貸問題，導致市場風險偏好下降，美股近期震盪盤弱，台股陷入月線及季線間整理。群益投顧建議，操作核心應以風險控管優先、資金效率最大化為原則，因應系統性風險。

台股盤弱 資金都轉向這個族群避險了

台股近來在中東戰事的干擾下表現弱勢，市場資金除紛紛退出觀望，部分則轉進高殖利率族群避險，特別是股息殖利率逾4%的個股，更是24日買盤轉進的焦點，包括：鳳凰（5706）、華研（8446）、遠雄（5522）、華碩（2357）、王品（2727）、華固（2548）等共計38檔。

中東戰事難料 群益投顧看台股下季指數區間30,000至35,000點

台股第1季上漲逾一成，在全球股市居前段班。展望第2季，群益投顧總經理范振鴻指出，中東戰事變化難料，加上美國私募信貸問題干擾，預估大盤指數區間落在30,000至35,000點間，建議控管資金水位，審慎靈活操作。

外資賣超121億元 賣最多及買最大的個股都是記憶體股

台股24日開高震盪，盤中高低點差距達926.92點，振幅2.83%，終場收32,612.24點，下跌110.26點，三大法人僅投信買超，外資則是賣超121.86億元，統計外資買賣超個股冠軍竟都是記憶體股，賣超最多的是力積電（6770），單日賣超80,806張，華邦電（2344）也遭外資賣超，外資買超第一名則是南亞科（2408），買超13,066張。

美光通訊大廠奪單 台鏈樂

美國光通訊大廠祥茂光電（AAOI）美國時間23日宣布，拿下超大型雲端客戶800G資料中心收發器大單，未來有望延伸到更高規格產品線。法人看好，AAOI接單報捷，聯亞（3081）、全新、IET-KY、環宇-KY等光通訊協力廠同步沾光。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。