就市論勢／載板、光通訊 營運正向

盤勢分析

美以伊戰爭為引發台股近期劇烈震盪的核心黑天鵝事件，原油供給為市場關注焦點，尤其荷莫茲海峽是全球最重要石油運輸咽喉，油價因此大漲。各國股市受到戰爭及油價影響，台股同樣難逃波及。

儘管中東戰爭充滿變數，然隨時間延長，預期對股市影響逐步減小。長期來看，預期2026年市場氛圍仍將圍繞AI產業，算力需求提升刺激CSP大規模資本支出，推動AI伺服器快速成長。近期各大CSP法說持續上修資本支出展望，各家ASIC也進入百花齊放態勢，相關供應鏈將維持高速成長。

載板受惠AI需求帶動，以及AI晶片尺寸和層數增加影響，將面臨供不應求態勢。此外，光通訊角色正由過去基礎設施，升級為解決AI運算瓶頸關鍵技術，預期其他CSP業會逐步導入光通訊技術，長期產業正向看待。

投資建議

短期台股波動難免，然AI資本支出持續，相關應用落地，長期發展明確，預期包含載板、設備、半導體、光通訊、記憶體等仍將持續受惠。

針對當前台股盤勢與產業趨勢，維持積極操作策略。首要焦點應放在AI相關科技產業及其供應鏈，包括電源管理、高效能運算基礎設施及半導體設備廠務工程等，具備較高成長潛力。

另外為分散風險，建議可關注降息受惠的金融及受惠長期趨勢的傳產類股龍頭，在市場回檔時分批進場。