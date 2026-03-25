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美光通訊大廠奪單 台鏈樂

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

美國光通訊大廠祥茂光電（AAOI）美國時間23日宣布，拿下超大型雲端客戶800G資料中心收發器大單，未來有望延伸到更高規格產品線。法人看好，AAOI接單報捷，聯亞（3081）、全新、IET-KY、環宇-KY等光通訊協力廠同步沾光。

AAOI這次拿下的訂單總價值上看5,300萬美元，預計最快第2季開始出貨，並在第3季完成訂單交付。這是繼本月初AAOI宣布拿下其他超大型雲端客戶的1.6T收發器訂單後，再度於光通訊市場獲得的新戰果。

AAOI奪單消息傳出後，23日收盤股價上漲9.39％至95.76美元，盤後續漲3.58％。據了解，AAOI目前幾乎已是美國最大高階光通訊收發器供應商，受惠訂單動能強勁，該公司正不斷擴增美國德州、台灣林口廠產能。

AAOI再次奪下大單，法人看好，在上游布局深厚的磊晶廠聯亞、全新、環宇-KY，以及負責供應光通訊零組件的波若威及光聖等相關供應鏈有望全面受惠，大啖這波光通訊升級商機。

光通訊 美國 雲端

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