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大摩：TV面板價看漲至4月

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

摩根士丹利（大摩）證券在最新釋出的「大中華科技硬體產業」報告中指出，電視品牌廠為主要的促銷活動提前補貨，帶動今年上半年面板出貨「價漲量增」，不但價格將一路漲至4月，連往年「上少下多」的出貨慣性也將被打破。

大摩科技產業分析師楊泓極指出，電視面板產業今年上半年整體產業趨勢看旺，除了6月至7月世足賽及中國大陸618購物節等，加上零組件成本上升促使品牌廠提前採購，將帶動上半年電視面板出貨「價漲量增」。

電視面板繼1月月增1%、2月月增2%，3月又月增2%（32、43、55、65、75吋主流電視面板價格分別上漲3%、2%、2%、2%和1%），符合預期，預計電視面板價格上漲趨勢可能會一路延續至4月。

在產品出貨表現方面，楊泓極說，觀察過去十年，電視面板出貨量平均在上半年與下半年比率分別約49%與51%。今年由於品牌廠為主要促銷活動提前補貨，今年出貨偏向上半年。

就過去四季產能利用率來看，2025年第1季82%，第2季下降至78%。下半年後，年底促銷補貨復甦，第3季回升至80%-85%，第4季維持類似水準。預估今年首季可因持續性產能管控措施持平於80%–85%。

儘管面板產業上半年利多不少，不過由於相關利多已陸續反映在股價表現中，因此楊泓極看友達（2409）、群創（3481）等面板雙虎，均給予「中立」評級，目標價分別為14元及19.5元不變。

此外，中長期來看，楊泓極認為，面板產業正進行結構性變化。大陸面板廠策略已從營收增長轉向獲利，政府補貼減少也加強產能紀律，楊泓極認為這使得投資者愈來愈相信「按訂單生產」模式可持續。

尤其面板價格循環在2023–2024年已縮短至季度級別，而非過去十年的多年循環。

此外，產業整合動作，例如LGD出售8.5代廣州廠給TCL等也有助供給環境更健康。

世足賽 產能利用率 電視面板

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