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上市櫃回流創新板更快了！金管會替募資解套 現增7天搞定

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

為活絡創新板金管會繼開放上市櫃企業可改列或轉板到創新板後，24日宣布再進一步鬆綁兩大募資規範，一、企業若因轉板或改列而做現金增資，可免申報募資必要性與閒置資金限制，二、申報生效時程縮短至七天，預計6月初上路，進一步降低企業轉板門檻。

目前台灣資本市場分為上市的一般板、創新板、及上櫃市場。過去制度以創新板「單向」轉上市櫃，至今僅6家創新板轉出。

此次開放上市櫃企業可反向轉入創新板，正式形成「雙向轉板」機制，補齊企業掛牌後的彈性調整空間。目前有23家企業在創新板掛牌。

為降低企業轉板的成本，金管會24日預告修正發行人募集與發行有價證券相關準則，除放寬上市櫃轉到創新板的募資限制，現增申報生效時間由原本10至20天大幅縮短至七天，有助企業更快因應營運與資金需求，也提升資本市場運作效率。

上市櫃和創新板最大差異，是「創新板」允許企業未獲利就可掛牌，但需通過「創新性」審查；但掛牌後，財報審閱度、券商保薦、內控專審也會較上市櫃要嚴格。顯示轉板並非單純轉鬆，而是提供不同發展階段企業的制度選擇。

那麼有何種誘因，可以讓上市櫃企業，願意轉去創新板？證期局副局長黃仲豪說，若創新板能形成類似美國那斯達克的產業群聚效應，帶動本益比、流動性與投資人關注度提升，自然會吸引企業轉板。

換言之，政策提供「入口」，但最終是否形成磁吸效應，仍取決於市場表現。

據金管會截至2026年2月底統計，創新板成交金額207億元、日均成交值6.27億元，各年增92%、1.63倍，顯示創新板流動性已逐步改善。

募資 金管會 創新板

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