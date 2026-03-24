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中東戰事難料 群益投顧看台股下季指數區間30,000至35,000點

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影

台股第1季上漲逾一成，在全球股市居前段班。展望第2季，群益投顧總經理范振鴻指出，中東戰事變化難料，加上美國私募信貸問題干擾，預估大盤指數區間落在30,000至35,000點間，建議控管資金水位，審慎靈活操作。

群益金融集團24日舉辦「2026年第2季投資展望說明會」，由范振鴻及投顧團隊剖析全球經濟展望及台股投資趨勢。他認為，中東戰事變化是全球第2季金融市場最大變數，擬定投資策略時宜先冷靜判斷戰爭變化、進行情境分析再擬定因應的投資策略。

范振鴻分析，樂觀情境是一至三個月達成停火協議，且美國私募信貸問題不擴大，有利金融市場迅速回穩，台股恢復原先多頭格局，由AI股領軍，預料2026年底前指數仍可上看40,000點。

其次，中性情境假設戰爭在三至六個月結束或軍事衝突淡化，且美國私募信貸問題不擴大，前三個月國際油價高檔震盪，金融市場反應激烈，低點可能出現在第2季，隨美國啟動降息與期中選舉效應推升股市緩步震盪上漲。

悲觀情境則是戰爭超過六個月以上才結束，國際油價衝高引發通膨，並改變美聯準會利率政策，甚至引發停滯型通膨，中東地區戰火影響全球資金動向，或美國私募信貸問題惡化擴散，股市恐轉為空頭，第2季大幅下跌後震盪走低，直到第3季才見低點，第4季出現反彈。

根據預測市場平台Polymarket資料顯示，美伊戰爭預計6月底前結束機率達80%，全球股市可望有驚無險。范振鴻表示，國際政治局勢詭譎多變，加上美國、伊朗世仇無解，不能排除未來各種非理性的變數，資金控管可能是最重要的策略。

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