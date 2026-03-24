上市櫃轉創新板增添彈性 金管會放寬增資必要條件

配合亞洲創新籌資平台計畫，推動企業掛牌後轉板機制，開放企業可從上市公司、上櫃公司申請轉為創新板上市。金管會表示，將放寬增資限制條件，包括可豁免提出增資計畫具必要性，申報生效期間縮短為7天，最快預計6月初上路。

金管會去年10月宣布，亞洲創新籌資平台由證交所、櫃買中心精進上市櫃及交易制度，聚焦股票市場與債券市場2大主軸，推出13項面向精進措施，股票市場放寬外國企業上市櫃規範、促進轉板彈性，債券市場放寬外國公司來台發行債券規範等。

金管會證期局副局長黃仲豪說明，證交所跟櫃買中心有3大交易板塊，包括上市、上櫃與創新板，過去創新板可以轉上市櫃，現在增加互相轉板機制，也就是說，一般板上市公司與櫃買上櫃公司可以轉到創新板掛牌。

根據金管會統計，2021年至今，轉板或改列情況合計17家公司，包括上櫃轉上市11家，創新板改一般板上市公司5家，創新板轉上櫃公司1家。

黃仲豪指出，未來上市公司改列創新板，或是上櫃公司轉至創新板，若企業因而衍生現金增資需求，金管會規劃放寬增資限制條件，此次修正「發行人募集與發行有價證券處理準則」及「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」規範，將對外預告60天，預計最快6月初上路。

黃仲豪說明修訂規範內容，首先，可豁免提出增資計畫必要性的說明，過往增資須說明目的是擴廠或償還債務等，若只是轉板、改列，則不用說明；二，現行增資申報生效時間，快則12天、慢則20天，修正規範後，申報生效時間縮短為7天。

根據證交所統計，自2025年1月全面刪除創新板合格投資人制度後到當年底為止，2025年創新板總成交金額約新台幣667億元，已達2024年全年度的268%，2025年日均成交值2.77億元，年增169%。

媒體關切企業是否有誘因轉至創新板，黃仲豪指出，希望先提供轉板機制彈性，企業選擇板塊可能考量流動性、本益比、分析師關注度等，現行創新板跟其他板塊的交易制度差異不大，主要不同處僅在於IPO的審查標準跟掛牌後的監理機制。