外資賣超121億元 賣最多及買最大的個股竟都是記憶體股

台股24日開高震盪，盤中高低點差距達926.92點，振幅2.83%，終場收32,612.24點，下跌110.26點，三大法人僅投信買超，外資則是賣超121.86億元，統計外資買賣超個股冠軍竟都是記憶體股，賣超最多的是力積電（6770），單日賣超80,806張，華邦電（2344）也遭外資賣超，外資買超第一名則是南亞科（2408），買超13,066張。

台股早盤以33,062.89點開高，上漲340.39點，早盤一度衝達33,361.46點，上漲638.96點，但隨後在賣壓加重下走跌，一度下滑至32,434.54點，高低點差距達926.92點，終場則是收在32,612.24點，跌幅0.33%。

權王台積電（2330）早盤以1,850元開高，上漲40元，但最後一盤爆5,901張賣一口氣拉低15元，股價以平盤1,810元收盤，盤面上PCB的欣興（3037）、台光電（2383）、金像電（2368）、南電（8046），記憶體的華邦電、力積電、旺宏（2337）、南亞科等股都下挫收黑。

三大法人賣超200.76億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超121.86億元，投信買超25.94億元，自營商賣超（合計）104.84億元，其中自營商（自行買賣）賣超16.98億元，自營商（避險）賣超87.85億元。

記憶體族群重挫，但外資對記憶體股則是買賣不同調，統計外資賣超第一名是力積電，單日賣超80,806張，高居賣超個股第一名，華邦電也遭外資賣超14,643張；不過，外資買超第一名也是記憶體股，買超南亞科13,066張，居買超個股冠軍。