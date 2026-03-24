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iPhone 零組件完整曝光 這三家台廠最受矚目
隨蘋果2026年生產與行銷策略大轉彎，市場普遍看好相關產品出貨量，將帶旺台系供應鏈。零組件廠中，包括大立光（3008）、穩懋（3105）、臻鼎-KY（4958），來自iPhone的營收占比皆位居前三高，最受市場矚目。
蘋果日前新品發布會，共計發表五大產品，包括：iPhone 17e、M4 iPad air、M5 Macbook air、M5 Macbook Pro、以及平價筆電Macbook Neo。其中，尤以iPhone 17e及Macbook Neo居熱議焦點，年底還有折疊iPhone將面市。
高盛證券對蘋果產品更新抱持正面看法，認為這將刺激舊機更換需求並帶動更大出貨量。由於蘋果對客戶擁有強大的議價能力，將幫助該公司在記憶體成本上升帶來的行業低潮中保持韌性，並爭取更多市場份額。
根據高盛的供應鏈分析，在相關iPhone台系零組件供應商中，手機鏡頭大廠大立光，今年來自iPhone的營收貢獻占比最高、達40%-45%，整體蘋果貢獻營收將占45%-50%。
砷化鎵大廠穩懋，向來是是蘋果iPhone PA及3D感測（VCSEL）的核心供應商。隨iPhone出貨暢旺，高盛預估iPhone、iPad、Macbook等三項產品今年占穩懋營收各約35%、1%-2%、1%，來自蘋果的營收占比約35%-40%。
臻鼎同樣以iPhone用PCB為主力大宗產品，占營收比重達40%-45%，其他如iPad、Watch、Macbook、Air Pod等各占10%-15%、3%-5%、5%-10%、3%-5%，整體蘋果產品的營收占比高達60%-70%。
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