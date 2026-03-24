法人看台股樂觀轉中性 關注油價利率和私募信貸3變數

美伊戰火延燒，台股波動加劇，群益投顧總經理范振鴻認為，台股展望從原本的樂觀轉為中性，後勢要密切關注油價、利率與美國私募信貸等3大變數。

群益金融集團今天舉行第2季投資展望說明會，范振鴻認為，美伊戰爭為全球資本市場投下巨大變數，近期台股回檔，止跌訊息要先看油價；如果油價一直沒下來，時間拖長，對台股壓力會愈來會大。

群益假設3大情境，如果戰爭1至3個月停火達成協議，且美國私募信貸問題不擴大，金融市場迅速回穩，台股有望恢復原先多頭格局，在AI領軍下，年底前台股指數有機會上看40000點。

但如果戰爭拖長到3至6個月，今年台股低點可能出現在第2季；如果戰爭時間超過6個月以上，可能引發停滯型通膨，股市將轉為空頭，要到第3季才會見到低點。

范振鴻認為，現階段影響台股第2大變數就是利率，去年底，原本市場普遍預期美國今年會大幅度降息，是看好股市行情的重要因素；但現在中東戰事推高油價，可能引發通膨，市場對於美元、歐元今年的利率預測已經大翻轉，從原本預期的大幅度降息，轉為可能升息，這可能牽動資金流向。

范振鴻提醒第3大變數，是美國私募信貸的贖回壓力持續升溫，今天又有1家私募信貸公司Apollo宣布限制旗下私募信貸基金贖回，這顯示美國私募信貸的問題持續擴散中，只是被最近中東戰事的新聞掩蓋住，後續需持續關注。

整體而言，群益看好AI供應鏈仍是目前台股投資最佳首選；不過隨著中東戰火綿延，部分投資人可能開始尋找防禦型保護，如軍工股、貨櫃航運、金融、營建與運動休閒產業等兼具題材與殖利率概念，有機會成為資金避風港。