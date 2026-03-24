快訊

孫芸芸升格「最辣阿嬤」 傳繼承40億家產 愛女當單親媽有強大底氣

洗錢共犯林秉文遭槍殺 88會館郭哲敏出庭被問「是誰下手？」反應曝光

無差別攻擊！伊朗亂炸鄰國惹火波灣 美媒曝中東2國「快要參戰」有新動作

聽新聞
0:00 / 0:00

法人看台股樂觀轉中性 關注油價利率和私募信貸3變數

中央社／ 台北24日電

美伊戰火延燒，台股波動加劇，群益投顧總經理范振鴻認為，台股展望從原本的樂觀轉為中性，後勢要密切關注油價、利率與美國私募信貸等3大變數。

群益金融集團今天舉行第2季投資展望說明會，范振鴻認為，美伊戰爭為全球資本市場投下巨大變數，近期台股回檔，止跌訊息要先看油價；如果油價一直沒下來，時間拖長，對台股壓力會愈來會大。

群益假設3大情境，如果戰爭1至3個月停火達成協議，且美國私募信貸問題不擴大，金融市場迅速回穩，台股有望恢復原先多頭格局，在AI領軍下，年底前台股指數有機會上看40000點。

但如果戰爭拖長到3至6個月，今年台股低點可能出現在第2季；如果戰爭時間超過6個月以上，可能引發停滯型通膨，股市將轉為空頭，要到第3季才會見到低點。

范振鴻認為，現階段影響台股第2大變數就是利率，去年底，原本市場普遍預期美國今年會大幅度降息，是看好股市行情的重要因素；但現在中東戰事推高油價，可能引發通膨，市場對於美元、歐元今年的利率預測已經大翻轉，從原本預期的大幅度降息，轉為可能升息，這可能牽動資金流向。

范振鴻提醒第3大變數，是美國私募信貸的贖回壓力持續升溫，今天又有1家私募信貸公司Apollo宣布限制旗下私募信貸基金贖回，這顯示美國私募信貸的問題持續擴散中，只是被最近中東戰事的新聞掩蓋住，後續需持續關注。

整體而言，群益看好AI供應鏈仍是目前台股投資最佳首選；不過隨著中東戰火綿延，部分投資人可能開始尋找防禦型保護，如軍工股、貨櫃航運、金融、營建與運動休閒產業等兼具題材與殖利率概念，有機會成為資金避風港。

台股指數 資本市場 中東戰事

延伸閱讀

金融債殖利率位於高檔 獲川普、台積電青睞

上周亞股賣壓湧現 台股遭拋售56.5億美元最多

股市重挫該逃？ 法人解析兩大關鍵與資產配置策略

股市崩…除i珍食、友善時光節約日常開支外！股添樂：00719B當避風港、00935及00881可逢低承接

相關新聞

巴菲特狂砍41%美國銀行...看壞基本面轉空？專家：股神也曾大賣飛台積電

巴菲特為什麼一直賣美國銀行？從2024年中開始一路減碼，累計已經賣掉41%的持有水位，市場第一個反應很直覺，The Motley Fool 點出一個典型又關鍵的邏輯，2011 年他進場時，美國銀行相對帳面價值還有大幅折價，但到了2025年第四季，股價一度來到帳面價值之上，當初那種「用便宜價格買進大型銀行」的安全邊際，其實已經消失了。 這樣的減碼未必是在看壞基本面，更像是在做一件很純粹的事，價值投資賺到該賺的，就開始收割。但問題來了，如果巴菲特是因為「不夠便宜」而賣，那我們以投資角度該怎麼看？

只有投信買 台股下跌110點、三大法人賣超200億元

台股24日開高，一度衝上33,361.46點，但不敵近日的套牢賣壓，終場下跌110.26點，收在32,612.24點，跌幅0.33%，成交量6,643.52億元，三大法人賣超200.76億元。

還是怕川變臉！台股開高走低收盤下跌110點 台積電收平盤

台股24日收盤下跌110.26點，終場以32,612.24點作收，成交量6,643.52億元；台積電（2330）收平盤1,810元。記憶體族群仍低迷不振，台積電力抗卻不敵尾盤賣壓。

iPhone 零組件完整曝光 這三家台廠最受矚目

隨蘋果2026年生產與行銷策略大轉彎，市場普遍看好相關產品出貨量，將帶旺台系供應鏈。零組件廠中，包括大立光（3008）、穩懋（3105）、臻鼎-KY（4958），來自iPhone的營收占比皆位居前三高，最受市場矚目。

台股開高走低、台積電穩盤 法人：量縮確認中期修正 台股將回測季線

美股四大指數23日全數收紅，道瓊工業指數、那斯達克指數、費半指數漲幅都有1.3%。激勵台股24日開高，盤中一度上漲588點至33,361點，但美國總統與伊朗各說各話，也讓大盤開高走低，一度下跌187點至32,434點，上下震盪劇烈。台積電（2330）盤中最高上漲40元至1,850元，扮演穩定軍心的角色。

美伊戰事震盪亞股 日股早盤大漲後拉回

受美伊衝突影響，國際油價近期大幅震盪，一度衝破每桶100美元大關，引發全球股市劇烈波動。然而，隨著美國總統川普23日宣布延後對伊朗電力設施的軍事打擊，亞股今日普遍反彈。日股早盤一度漲逾千點，惟跌幅收斂，凸顯地緣政治衝突雖有降溫，但投資人信心仍不足。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。