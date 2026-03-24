只有投信買 台股下跌110點、三大法人賣超200億元

巴菲特為什麼一直賣美國銀行？從2024年中開始一路減碼，累計已經賣掉41%的持有水位，市場第一個反應很直覺，The Motley Fool 點出一個典型又關鍵的邏輯，2011 年他進場時，美國銀行相對帳面價值還有大幅折價，但到了2025年第四季，股價一度來到帳面價值之上，當初那種「用便宜價格買進大型銀行」的安全邊際，其實已經消失了。 這樣的減碼未必是在看壞基本面，更像是在做一件很純粹的事，價值投資賺到該賺的，就開始收割。但問題來了，如果巴菲特是因為「不夠便宜」而賣，那我們以投資角度該怎麼看？

2026-03-24 15:21