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只有投信買 台股下跌110點、三大法人賣超200億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台股24日開高，一度衝上33,361.46點，但不敵近日的套牢賣壓，終場下跌110.26點，收在32,612.24點，跌幅0.33%，成交量6,643.52億元，三大法人賣超200.76億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超121.86億元，投信買超25.94億元，自營商賣超（合計）104.84億元，其中自營商（自行買賣）賣超16.98億元，自營商（避險）賣超87.85億元。

台積電（2330）盤中一度上漲，但尾盤賣壓出籠，收平盤1,810元，台達電（2308）小漲收1,415元。高價股跌多漲少，不過股后穎崴（6515）首次收盤站上8,000元大關，上漲3.86%；健策（3653）盤中一度再刷歷史新高，衝上4,195元，但未能守住4千元整數關，收3,950元。

記憶體族群股價劇烈震盪，多檔個股盤中急殺跌停，隨後又反彈跌幅收斂，不過收盤跌幅較小的有南亞科（2408），下跌2.91%，以及十銓（4967）下跌近2%。華邦電（2344）失守100元關卡，收99.5元，下跌逾7%，力積電（6770）重挫超過9%，收62.7元，處置中的旺宏（2337）下跌8%。

傳產部分，航空四雄都上漲，台灣虎航（6757）、星宇航空（2646）漲幅逾2%，長榮航（2618）、華航（2610）上漲約1%。散裝股新興（2605）表現強勢，上漲逾4%，收41.7元。橡膠股正新（2105）收復季線，收30.4元。

華邦電 星宇航空 台達電

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只有投信買 台股下跌110點、三大法人賣超200億元

台股24日開高，一度衝上33,361.46點，但不敵近日的套牢賣壓，終場下跌110.26點，收在32,612.24點，跌幅0.33%，成交量6,643.52億元，三大法人賣超200.76億元。

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