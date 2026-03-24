還是怕川變臉！台股開高走低收盤下跌110點 台積電收平盤

台股24日收盤下跌110.26點，終場以32,612.24點作收，成交量6,643.52億元；台積電（2330）收平盤1,810元。記憶體族群仍低迷不振，台積電力抗卻不敵尾盤賣壓。

今日成交金額大且走高為：台達電（2308）、萬潤（6187）、全新（2455）、環宇-KY（4991）、健策（3653）、光聖（6442）、亞翔（6139）、順達（3211）及緯創（3231）；成交金額大且疲軟者則為：南亞科（2408）、力積電（6770）、華邦電（2344）、群聯（8299）、華通（2313）、南電（8046）、奇鋐（3017）、金像電（2368）及台光電（2383）。

第一金投顧表示，中東戰爭推升油價，長期下來將使全世界經濟下修，最終將傳導回資本市場；因此，期股市持續拉回，市場不怕利空而怕不確定性，而中東情勢目前難以預測，因此，最好的做法是減碼觀望。

短線看法為保守，但中長線仍然看好 AI 相關，包括半導體、光通、記憶體、PCB、散熱等，拉回即可伺機布局，盤勢明朗後將快速反彈。資本市場預期美伊戰爭將拖到5月中川習會前，目前市場將持續震盪，局勢較不明朗。績優股受此雜訊拉回，反而買點浮現。

近期記憶體、CPO 漲多，可留意位置低的 IC 設計，其中，世芯-KY（3661）低檔整理半年，第2季將開始受惠AWS T3 晶片，可以伺機布局。漲多的 CPO、ABF、記憶體、散熱、光通等普遍漲多修正是正常現象，基本面仍然看好不變。傳產看好台積電廠務、特化、以及重電、幹細胞產業。足球鞋將在第2季開始出貨，目前位置也低可以留意，目前盤面震盪操作難度高，靜待戰爭後續發展明朗，強勢股可以留意修正後的買點。