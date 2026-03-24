台股開高走低、台積電穩盤 法人：量縮確認中期修正 台股將回測季線

美股四大指數23日全數收紅，道瓊工業指數、那斯達克指數、費半指數漲幅都有1.3%。激勵台股24日開高，盤中一度上漲588點至33,361點，但美國總統與伊朗各說各話，也讓大盤開高走低，一度下跌187點至32,434點，上下震盪劇烈。台積電（2330）盤中最高上漲40元至1,850元，扮演穩定軍心的角色。

永豐期貨指出，昨日盤勢延續上周五夜盤的弱勢結構，指數開低後震盪走低，成交量明顯萎縮，顯示市場在此位置並未出現典型的恐慌性拋售，也沒有積極抄底的買盤進場，整體呈現一種「觀望式下跌」，這種量縮跌勢反而更符合中期回調初段或中段的特徵，代表籌碼尚未完全鬆動，但多頭信心已經開始動搖，從結構來看，這並不是一日情緒宣洩，而是趨勢逐步轉弱的過程。

永豐期貨表示，結合國際市場來看，美股近期轉弱已經相當明確，無論是科技股領軍的那斯達克或是S&P500，都在高檔出現轉折跡象，資金開始從高估值成長股撤出，殖利率維持高檔與降息預期反覆，讓市場風險偏好下降，這直接壓抑全球股市評價。

而台股今年在AI與半導體族群帶動下明顯強於其他市場，但也正因為漲幅過大、乖離過深，使得一旦外部環境轉弱，就更容易出現補跌與評價修正，這一波並不是基本面立即惡化，而是資金面與估值面的修正循環，中期趨勢在美股未止跌前仍偏空看待，台股難以獨強，中期回調看季線附近。