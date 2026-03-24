快訊

國旅再起爭議！親子友善飯店牙膏要價100元 他怒：誰愛住誰住

經典賽／鄉民挖出3位台美混血好手！強打捕手康威爾曾與高志綱合影

白宮相中伊朗領導人是他！美官員點名「熱門人選測試中」背景曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊戰事震盪亞股 日股早盤大漲後拉回

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

美伊衝突影響，國際油價近期大幅震盪，一度衝破每桶100美元大關，引發全球股市劇烈波動。然而，隨著美國總統川普23日宣布延後對伊朗電力設施的軍事打擊，亞股今日普遍反彈。日股早盤一度漲逾千點，惟跌幅收斂，凸顯地緣政治衝突雖有降溫，但投資人信心仍不足。

對此法人表示，當市場普遍回測時，長線投資人可以趁此機會掌握被「錯殺」的標的。以日本五大商社為例，其憑藉全球化資源布局與強大的替代供應鏈，在油價高漲期不僅具備極佳的抗壓性，更有望從能源溢價中獲利。目前商社股雖隨大盤回檔，但等利空散去，在評價面回升階段，具備率先領漲的爆發力。

中信日本商社（00955）經理人辛忠駿表示，日本首相高市早苗上任後，積極推動「高市經濟學」，其中「經濟安全保障」被列為國家戰略核心。面對荷莫茲海峽封鎖風險，全球約20%的液化天然氣（LNG）運輸受阻，日本境內庫存僅餘2至3週。

然而，日本商社早已建立全球化分散布局，辛忠駿分析，商社在荷莫茲海峽周邊具備2條石油運輸替代管道，能有效降低41%的運輸風險。這種精準的危機管理能力，讓商社在能源供需失衡時，能迅速轉化為獲利動能，成為日本經濟中不可替代的穩定力量。

中國信託投信指出，日本商社早已脫離傳統貿易商模式，轉型為掌握上游資源的資產經營集團。在油價走升期間，商社擁有的能源礦產權益將直接受益於定價提升。回顧今日盤勢，00955在市場反彈中表現凌厲，漲幅逾2.5%，顯示市場資金已開始回補具備實質獲利支撐的標的。

辛忠駿表示，日本商社具備極高的股東權益報酬率（ROE）與現金流，且在政策紅利與設備投資稅制減免的推動下，長期展望極佳。近期日股隨地緣政治回測，反而讓商社股出現評價面低估的現象，這對於尋求中長期增值的投資人而言，正是「回頭載客」的最佳上車機會。

在能源轉型與地緣政治多變的時代，這類具備營運韌性與資源壟斷優勢的標的，有望在市場評價修復時率先領漲，成為資產配置中的核心防禦與攻擊兼具的工具。

日本經濟 美伊衝突 國際油價

延伸閱讀

散戶看空比例飆…股市將回穩？資金回流科技股「市值型ETF成低接首選」

上周亞股賣壓湧現 台股遭拋售56.5億美元最多

中東戰火驚擾台股重挫千點 買盤逆勢卡位槓桿型ETF -00663L交投火熱

中東戰火油價飆！日本企業信心維持正向、趁勢分批卡位

相關新聞

中東戰事和緩 台股開盤收復33,000點 匯市同步走升

台股今（24）日反彈，在電子權值股領軍下強勢上攻，加權指數盤中一度大漲逾600點，站回33000點，市場信心明顯回溫。法人指出，主要動能來自美股科技股回穩、AI族群買盤回流，加上前一波急跌後技術面出現跌深反彈，中東戰事有暫緩趨勢，吸引資金回補電子與半導體族群。

川普暫緩攻擊伊朗！台積電領五大權值聯袂開高 台股一度強彈近640點

川普宣布將暫緩攻擊伊朗發電廠和能源設施5天，雖伊朗政府透過官媒否認與美國對話，但美股四大指數昨夜仍全面彈升逾1%，台積電（2330）ADR也反彈2.8%。

記憶體大跳水可以買了嗎？分析師這麼說…

台股24日開高震盪，盤中高低點差距達926.92點，振幅2.83%，記憶體族群大跳水，盤中慘綠一片，多檔重挫到跌停，短線跌幅逾1~2成，不少人關注，近期人氣指標的記憶體股，可以進場買進了嗎？

雲霄飛車行情再現！台股震盪近千點 多空於33,000關前激戰

中東局勢峰迴路轉，牽動全球資本市場神經。隨著美國總統川普宣布暫緩攻擊伊朗能源設施5天，市場緊繃的情緒獲得短暫釋放，激勵美股昨夜全面反攻。台股24日開盤也順勢點火，大盤一度強彈638點、至33,361點，試圖收復失土。

還是怕川變臉！台股開高走低收盤下跌110點 台積電收平盤

台股24日收盤下跌110.26點，終場以32,612.24點作收，成交量6,643.52億元；台積電（2330）收平盤1,810元。記憶體族群仍低迷不振，台積電力抗卻不敵尾盤賣壓。

台股開高走低、台積電穩盤 法人：量縮確認中期修正 台股將回測季線

美股四大指數23日全數收紅，道瓊工業指數、那斯達克指數、費半指數漲幅都有1.3%。激勵台股24日開高，盤中一度上漲588點至33,361點，但美國總統與伊朗各說各話，也讓大盤開高走低，一度下跌187點至32,434點，上下震盪劇烈。台積電（2330）盤中最高上漲40元至1,850元，扮演穩定軍心的角色。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。