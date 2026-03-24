記憶體大跳水可以買了嗎？分析師這麼說…

台股24日開高震盪，盤中高低點差距達926.92點，振幅2.83%，記憶體族群大跳水，盤中慘綠一片，多檔重挫到跌停，短線跌幅逾1~2成，不少人關注，近期人氣指標的記憶體股，可以進場買進了嗎？分析師則是認為，在籌碼凌亂及外資調降DRAM雙雄評等與目標價的情況下，進場買進的時點要等一個訊號。

美國記憶體大廠美光上季財報與本季展望優於市場預期；美光上季獲利驚人，Non-GAAP毛利率高達74.9%；淨利140.2億美元，季增1.55倍，年增6.86倍；淨利率達59%，稀釋每股純益12.2美元。

美光預估本季營收將達335億美元，超越該公司2024會計年度以前的全年業績，毛利率展望達約81%，毛利率預估甚至比輝達、台積電（2330）都高；美光執行長梅羅塔表示，記憶體持續供不應求，將擴大本年度與明年度資本支出擴產。

美光宣布截至8月底止的本年度資本支出將逾250億美元，明年度資本支出更將「大幅提高」，製造設備與廠房興建相關成本將增加逾百億美元。

美光上季財報與本季展望優於市場預期，但卻因宣布擴產引發市場對未來供需反轉的疑慮，壓抑股價表現；另外，美系外資示警「舊記憶體」進入分化階段，調降南亞科（2408）、華邦電（2344）評等，由「增持」調降至「持有」，且同步下修目標價。

台股記憶體族群在美光宣布擴產及美系外資降評DRAM雙雄的雙重壓力下，股價反轉向下，連日來跌勢沈重；24日更是一片慘綠，宜鼎（5289）、旺宏（2337）、創見（2451）、宇瞻（8271）、凌航（3135）、廣穎（4973）、威剛（3260）、群聯（8299）、晶豪科（3006）、青雲（5386）等盤中都曾亮出跌停綠燈，南亞科、華邦電也下挫。

市場關注，記憶體股在這一波的下跌以來，短線跌幅已超過10~20%，可不可以進場買進了？證券分析師張陳浩認為，記憶體還在缺，下跌原因是籌碼凌亂，加上外資報告降評南亞科、華邦電，預期整理時間可能加長，但整理後股價還會再上攻衝高。

張陳浩點出買進的時點，他強調，量縮不跌就是買進訊號，也就是要出現3~5天振幅1%，且量縮不跌，才是買進時機，南亞科、華邦電、群聯等可以留意。