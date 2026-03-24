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中東戰事折損台股3千金！信驊回測1.1萬關卡 穎崴突圍領4千金創高

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

川普5天停火令與伊朗否認對話的消息交織，引發台股24日盤中上演926點大洗盤。雖然中東戰雲密布導致千金軍團從39員縮減至36員，股王信驊（5274）也回測11,000元大關，但股后穎崴（6515）在美系外資喊出「萬元目標價」利多下，仍領軍部分個股逆勢突圍。

儘管美國總統川普宣布未來5天暫緩打擊伊朗能源設施，試圖釋放談判訊號，但隨即遭伊朗官媒否認。更令市場不安的是，美軍數千名陸戰隊預計於27日抵達中東，這正是川普要求伊朗重新開放荷莫茲海峽的最後期限。受此地緣政治隱憂衝擊，台股24日早盤雖一度狂飆638點至33,361.46點，但隨後美股期指翻黑，大盤驚現「大怒神」走勢，一度翻黑下探32,434.54點，高低震盪達926.92點。

在震盪盤勢中，高價股表現強弱分明。美系外資出具最新報告，看好穎崴獲利逐年強勁增長，2026年EPS有望由去年的46.97元跳增至111.82元，2027年更上看220.46元，因此將目標價由6,000元大舉調升至10,000元，為法人圈首見。

受此消息激勵，穎崴今日股價表現強悍，盤中一度衝上8,600元，並帶動健策（3653）、旺矽（6223）、貿聯-KY（3665）及弘塑（3131）連袂創下歷史新高。此外，光聖（6442）漲逾8.5%、重返2,000元關卡之上，AES-KY（6781）、川湖（2059）漲逾5%，顯示具備實質獲利支撐的AI與高階半導體族群，仍是資金避風港。

然而，劇烈波動也讓部分高價股面臨嚴峻考驗。台股「千金軍團」成員數從最高峰的39員，縮減至目前的36員，短短時間內已犧牲3檔千金股。股王信驊受大盤回落影響，盤中也一度回測11,000元關卡。

分析師指出，目前台股缺乏延續性，資金多採防禦型操作。由於周五即將迎來中東局勢的關鍵限期，大盤短期內極可能在月線33,787點至32,461點間進行收斂整理，審慎為宜。

地緣政治 川普 穎崴

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