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這波修正究竟是短期波動 還是更大風險的前兆？

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

最近全球股市明顯震盪，美股跌破重要技術關卡，亞洲股市同步走弱，市場瀰漫不安情緒。投資人擔憂，這波修正究竟是短期波動，還是更大風險的前兆？

「鉅亨買基金」表示，此次重挫關鍵來自中東戰事升溫與私募信貸疑慮雙重衝擊。不過，私募市場本就非一般投資人可直接參與標的，無須過度恐慌。面對震盪，投資人更應回到自身投資節奏，避免情緒干擾長期布局。

中東局勢升溫，油價走勢成為牽動市場的核心變數。「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，若衝突外溢至能源運輸命脈，通貨膨脹壓力將再起，聯準會Fed）短期內更難轉向寬鬆。反之，若戰事受控，市場仍有機會逐步回穩。因此，觀察能源設施是否成為主要攻擊目標，以及荷莫茲海峽通行情況，將是判斷市場方向的重要指標。

除了地緣政治風險，市場也關注另一隻「灰犀牛」，也就是私募信貸的流動性壓力。最近大型機構旗下私募信貸基金出現贖回壓力與虧損，引發市場警覺。張榮仁指出，私募信貸本身具有槓桿高、流動性低與資訊不透明等特性，在高利率環境下，風險確實容易累積。

不過，張榮仁說明，私募市場的壓力逐步浮現，但不代表一般公募基金會直接面臨同樣程度的衝擊。公募基金投資標的以流動性高、資訊透明的資產為主，與私募市場連動性有限，投資人不需過度放大風險。

張榮仁建議，若本身能承受波動，不妨善用「鉅亨超底王」機制，在市場非理性下跌時自動分批加碼、逢低布局；若投資人屬於相對保守型，則可考慮適度配置部分美國公債相關基金，以提升整體資產組合的防禦力。

地緣政治風險 Fed 聯準會

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