日股早盤大漲後拉回！日本商社具能源護城河遭錯殺 回頭載客別忘上車

受美伊衝突影響，國際油價近期大幅震盪，一度衝破每桶100美元大關，引發全球股市劇烈波動。然而，隨著美國總統川普23日宣布延後對伊朗電力設施的軍事打擊，亞股今日普遍反彈。日股早盤一度漲逾千點，惟漲幅收斂，凸顯地緣政治衝突雖有降溫，但投資人信心仍不足。

對此法人表示，當市場普遍回測時，長線投資人可以趁此機會掌握被「錯殺」的標的。以日本五大商社為例，其憑藉全球化資源布局與強大的替代供應鏈，在油價高漲期不僅具備極佳的抗壓性，更有望從能源溢價中獲利。目前商社股雖隨大盤回檔，但等利空散去，在評價面回升階段，具備率先領漲的爆發力。

中信日本商社ETF（00955）經理人辛忠駿表示，日本首相高市早苗上任後，積極推動「高市經濟學」，其中「經濟安全保障」被列為國家戰略核心。面對荷莫茲海峽封鎖風險，全球約20%的液化天然氣（LNG）運輸受阻，日本境內庫存僅餘二至三周。

然而，日本商社早已建立全球化分散布局，辛忠駿分析，商社在荷莫茲海峽周邊具備二條石油運輸替代管道，能有效降低41%的運輸風險。這種精準的危機管理能力，讓商社在能源供需失衡時，能迅速轉化為獲利動能，成為日本經濟中不可替代的穩定力量。

中國信託投信指出，日本商社早已脫離傳統貿易商模式，轉型為掌握上游資源的資產經營集團。在油價走升期間，商社擁有的能源礦產權益將直接受益於定價提升。回顧今日盤勢， 00955在市場反彈中表現凌厲，漲幅逾2.5%，顯示市場資金已開始回補具備實質獲利支撐的標的。

辛忠駿表示，日本商社具備極高的股東權益報酬率（ROE）與現金流，且在政策紅利與設備投資稅制減免的推動下，長期展望極佳。近期日股隨地緣政治回測，反而讓商社股出現評價面低估的現象，這對於尋求中長期增值的投資人而言，正是「回頭載客」的最佳上車機會。在能源轉型與地緣政治多變的時代，這類具備營運韌性與資源壟斷優勢的標的，有望在市場評價修復時率先領漲，成為資產配置中的核心防禦與攻擊兼具的工具。