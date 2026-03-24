雲霄飛車行情再現！台股震盪近千點 多空於33,000關前激戰

中東局勢峰迴路轉，牽動全球資本市場神經。隨著美國總統川普宣布暫緩攻擊伊朗能源設施5天，市場緊繃的情緒獲得短暫釋放，激勵美股昨夜全面反攻。台股24日開盤也順勢點火，大盤一度強彈638點、至33,361點，試圖收復失土。

然而，這份樂觀僅維持了不到2小時，隨後而來的賣壓讓指數上演「大怒神」戲碼，高低點劇烈震盪達926點，顯示市場信心仍相當脆弱。

早盤的激情在美股期指翻黑及伊朗否認對話的消息干擾下迅速冷卻。除了記憶體族群跌勢不止外，PCB與載板族群成為空頭狙擊重點，欣興（3037）、南電（8046）、景碩（3189）及金像電（2368）等指標股連袂走弱，導致大盤在9：45左右一度由紅翻黑，下探至32,434點。

所幸，台積電（2330）、台達電（2308）、日月光投控（3711）及鴻海（2317）等權值主帥及時發揮穩盤作用，股價回測後迅速站回高檔坐鎮，帶動指數再度翻紅，多空雙方目前於32,700點至32,900點之間展開拉鋸戰。

分析師指出，目前台股面臨最大的困境在於「多頭延續性不足」，指數不僅尚未站穩短期均線，且未能突破前波高點，整體盤勢仍被歸類為弱勢整理。

展望後市，法人預期台股短期內將陷入收斂整理格局，指數可能在月線33,787點與近日低點32,461點之間進行區間震盪，形成一個典型的三角形整理形態。在趨勢訊號尚未明朗前，建議投資人保持冷靜，操作策略應以守為攻，利用反彈機會適度調整部位，切忌在劇烈震盪中盲目衝刺。