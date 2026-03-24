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中東戰事和緩 台股開盤收復33,000點 匯市同步走升

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台股今（24）日反彈，在電子權值股領軍下強勢上攻，加權指數盤中站回33000點。圖／本報系資料庫
台股今（24）日反彈，在電子權值股領軍下強勢上攻，加權指數盤中站回33000點。圖／本報系資料庫

台股今（24）日反彈，在電子權值股領軍下強勢上攻，加權指數盤中一度大漲逾600點，站回33000點，市場信心明顯回溫。法人指出，主要動能來自美股科技股回穩、AI族群買盤回流，加上前一波急跌後技術面出現跌深反彈，中東戰事有暫緩趨勢，吸引資金回補電子與半導體族群。

權值股方面，台積電上漲25元領軍上攻，帶動電子類股成為盤面主軸，市場人士分析，短線恐慌情緒緩解，加上部分外資回補，推升台股出現較為強勁的反攻力道。

匯市方面，新台幣兌美元同步走強，盤中升值幅度接近1角，重新收復32元整數關卡。匯銀主管表示，台股大漲帶動外資回流，是推升新台幣升值的主要原因，今日盤中可見明顯美元賣壓。

匯銀主管指出，近期新台幣走勢與股市連動性明顯提高，當台股出現反彈時，外資匯入帶動匯價升值；反之，若股市轉弱，則可能再度出現貶值壓力。短線來看，在國際美元仍偏強背景下，新台幣升勢能否延續，仍需觀察外資動向與國際資金流向。

整體而言，台股與匯市同步轉強，反映市場風險偏好回升，但法人提醒，近期國際變數仍多，包括地緣政治與利率政策走向，後續仍可能影響資金流動與市場波動。

外資 台積電 新台幣

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