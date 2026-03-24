川普暫緩攻擊伊朗！台積電領五大權值聯袂開高 台股一度強彈近640點

川普宣布將暫緩攻擊伊朗發電廠和能源設施5天，雖伊朗政府透過官媒否認與美國對話，但美股四大指數昨夜仍全面彈升逾1%，台積電（2330）ADR也反彈2.8%。

消息激勵台指期夜盤飆升1,059點、報33,618點；今早4月台指期開盤接力大漲721點，為33,280點；隨後台股大盤開高340.39點、報33,062.89點，在五大權值齊揚推升下，大盤漲點一度擴大至638.96點、來到33,361.46。

盤面上，五大權值股聯袂開高，台積電開高40元、報1,850元；台達電（2308）、日月光投控（3711）漲逾3%相對出色。鴻海（2317）也漲逾1%，一度來到199.5元。

各大類股百花齊放，電子零組件、光電、其他電子、半導體等科技類股漲幅居前。群創（3481）、力積電（6770）、華邦電（2344）人氣相對火熱。

回顧台股23日表現，大盤重挫821.38點，改寫歷史第11大跌點，摜破33,000點大關，收在32,722.5點，跌幅2.44%，成交量急縮至6,754.88億元。三大法人賣超1,044.99億元，包括外資賣超839.23億元、自營商賣超311.12億元，但投信仍買超105.35億元。

法人指出，川普延後5天對伊朗能源設施動武，油氣價格回落，市場對供應中斷與衰退疑慮暫緩。台股短線有望反彈，惟戰事仍具變數、供給修復需時，通膨壓力未解，建議控管持股、逢低布局勿追高。