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中東衝突暫緩 投顧：台股力拚反彈站回月線

中央社／ 記者吳家豪台北24日電

美國總統川普暫緩打擊伊朗能源設施，中東衝突可能緩和的消息提振投資人情緒，美股4大指數皆收漲逾1%。投顧分析，川普釋出善意，台指期夜盤上漲千點，台股今天有望反彈至10日線33535點，並挑戰月線33814點，後續能否延續反彈力道需觀察量能。

美股道瓊工業指數23日終場揚升631點或1.38%，收46208.47點；標準普爾500指數上揚74.52點或1.15%，收6581.00點；那斯達克指數攀漲299.15點或1.38%，收21946.76點；費城半導體指數上漲102.52點或1.34%，收7773.13點。

台股23日呈現震盪整理，台積電等權值股、高價股普遍弱勢，金融、中小型股拉回，終場加權指數收32722.5點，下跌821.38點，為史上第11大跌點，跌幅2.45%，成交值降至新台幣7125.78億元。

三大法人23日合計賣超台股1046.27億元，其中，自營商賣超311.12億元，投信買超104.07億元，外資及陸資賣超839.22億元。

在產業訊息方面，電腦品牌廠華碩示警，受到記憶體與硬碟漲價、中央處理器（CPU）缺貨影響，今年第2季台灣市場PC（個人電腦）將漲價25%至30%，下半年漲勢恐持續，建議有換機需求的消費者趁早購買。

戶外機能服大廠光隆今年成衣接單能見度已看到第3季，出貨集中在6月至8月；光隆也積極切入軍用新市場，看好今年營運可望重回成長軌道。

長興材料工業公告自結2月稅前虧損0.71億元，累計1至2月稅前盈餘2.81億元，與去年同期相當，每股稅前盈餘0.24元。長興看好精密設備、半導體先進封裝材料下半年成長可期。

三大法人 中小型股 川普

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