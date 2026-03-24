台股恐慌賣壓衝擊…遭外資提款839.2億元 內資進場救援

亞洲股市昨（23）日大洗三溫暖，白天飽受美國總統川普發表將攻擊伊朗發電廠最後通牒的「黑色星期一」恐慌賣壓衝擊，其中，台股遭外資提款839.2億元，早盤一度大跌1,082點，終場跌821點，但晚間川普釋出延後攻擊伊朗推文，台指期夜盤瞬間應聲飆漲逾千點。

川普周末威脅伊朗在48小時內開放荷莫茲海峽，否則將攻擊伊朗發電廠，導致亞股昨天一片綠油油。

仰賴中東能源較深的市場跌幅較重，日經225指數下跌1,857點或3.48%，率先回測半年線；韓股一度熔斷，終場下跌375點或6.49%，朝季線靠近；香港恆生指數下跌894點或3.54%，跌破年線。

相較之下，台灣因能源來源較分散，單日下跌2.44%，跌幅也相對輕。

台股昨天開盤一度因外資賣超而重挫1,082點，隨公股券商進場買超226.1億元，加上投信等內資承接力道強勁，跌點收斂，終場跌821點收32,722點，成交量縮至7,125億元，融資餘額減52.57億元，降至3,933.33億元，市櫃市值合計蒸發2.97兆元，降至115.24兆元。

三大法人共計賣超台股1,044.99億元。其中，外資賣超839.2億元、連三賣；投信買超105.3億元、連二買；自營商賣超311.1億元、連三賣。

金管會主委彭金隆昨於立法院備詢時，分析這次股票市場波動主因在於戰爭影響原油供給穩定，進而牽動全球市場預期，並非台灣單一因素，相關影響程度與持續時間，仍需視國際情勢發展而定。

他強調，從歷史經驗來看，即使美伊衝突持續，股市仍呈現漲跌互見，並非單向下跌；近兩周市場走勢，主要反映各類訊息對投資人預期的變化，最終由市場自行消化並反映價格。