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3月初中東戰爭以來 台股外資狂賣215億美元、居新興亞股之冠

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
中東戰爭持續，外資繼續賣超新興亞股，上周大賣台股56.5億美元最多，其次是賣超印度26.7億美元、南韓22.1億美元；僅買超印尼及馬來西亞，金額也都各只有0.2億美元。 台股示意圖。圖／AI生成
中東戰爭持續，外資繼續賣超新興亞股，上周大賣台股56.5億美元最多，其次是賣超印度26.7億美元、南韓22.1億美元；僅買超印尼及馬來西亞，金額也都各只有0.2億美元。 台股示意圖。圖／AI生成

中東戰爭持續，外資繼續賣超新興亞股，上周大賣台股56.5億美元最多，其次是賣超印度26.7億美元、南韓22.1億美元；僅買超印尼及馬來西亞，金額也都各只有0.2億美元。

外資上周持續大賣台股，3月以來狂賣台股215億美元，居亞股之冠，今年來賣超台股金額超過印度。不過，台股上周仍漲0.4%。新興亞股上周相當抗跌，以南韓大漲5.3%最強，其次是泰國漲1.6%、馬來西亞漲1.2%，僅越南跌幅超過1%，全周跌2.8%。

今年以來，外資在新興亞股中最愛泰國，買超7.3億美元，其次是對馬來西亞買超2.4億美元，賣超則以對南韓賣超240.6億美元最多，其次是賣超台灣117.2億美元；主要新興亞股以南韓漲28.2%最優，再來是台灣的12.9%、泰國的10.9%，但印尼跌17.8%最弱。

主動安聯台灣（00993A）經理人施政廷分析，戰事衝擊的是短期心理情緒，而非台灣半導體的底層競爭力，建議投資人應建立「風險常態化」思維，善用市場波動之際，針對不可替代性高的企業主動分批布局。

保德信市值動能50（009803）經理人楊立楷表示，從上周全球科技業矚目的輝達（NVIDIA）GTC大會可窺知，AI已正式進入「大量實際使用」階段，重點不再只是訓練模型，而是讓AI持續進行思考、推理與執行任務。未來資料中心的角色將從傳統資料儲存設施，轉變為生產AI推理代幣的智慧工廠，2027年整體AI基礎建設需求將超過1兆美元。

外資 台股

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