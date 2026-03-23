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美伊羅生門？川普喊會談良好、伊朗秒否認…台指期夜盤剉咧等

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
中東局勢持續動盪，美國伊朗聲明不同調，台指期夜盤23日大漲千點後於33,300點附近震盪。記者曾學仁／攝影
中東局勢持續動盪，美國伊朗聲明不同調，台指期夜盤23日大漲千點後於33,300點附近震盪。記者曾學仁／攝影

中東局勢持續動盪，美國伊朗聲明不同調，台指期夜盤23日大漲千點後於33,300點附近震盪。法人表示，在當前充滿不確定性的國際局勢下，應採取防禦性策略，避開受地緣政治衝突直接影響的產業，轉而配置那些具有明確成長動能、能從中受益或具備抗跌特性的類股，如高殖利率、軍工、資安以及受展覽利多帶動的低軌道衛星和工具機相關產業。

針對美國總統川普於23日表示，美國與伊朗已進行「良好且具成果」的會談，伊朗法爾斯通訊社引述消息人士指出，伊朗與美國並未進行直接接觸，亦未透過任何斡旋管道溝通。以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室截至目前亦未就此表態發表回應，地緣政治局勢持續混亂。

事實上，川普稍早在社群媒體發文指出，美伊雙方過去兩天針對中東地區敵對情勢展開深入且具建設性的討論，並強調相關會談仍將持續推進，而他已指示相關部門暫緩對伊朗發電廠及能源基礎設施的軍事打擊行動，為期五天，前提是後續協商能順利取得進展。

資深期貨分析師莊佳螢表示，中東戰爭的發展難以預測，例如美國總統川普的態度變化莫測，皆使政治局勢的高度不確定性。更為務實的做法是，將焦點轉向企業的基本面和產業趨勢。

另從台股基本面來看，可以觀察二月份上市櫃公司的營收資料和股利配發情況。莊佳螢指出，如果股價下跌，高殖利率的族群有望成為資金的避風港，吸引投資人尋求穩定的收益。

具體策略方面，莊佳螢建議聚焦，華盛頓衛星展（Satellite 2026）將於3月23日開幕，預期將為相關概念股帶來利多；本周台灣國際工具機展（TMTS 2026）25日將開展，預計將提升相關股票的抗跌性；軍工航太與資訊安全族群，由於戰爭會刺激國防需求，如無人機等軍事設備等，以及資訊安全的重要性也隨之提升，該類產業都將直接受惠。

相對地，應避開的受害族群包括：航空與觀光業，由於燃油成本上升、領空關閉以及民眾因恐懼而降低旅遊意願，則將直接受到衝擊；金融股在高通膨壓力下，也可能面臨潛在負面影響。

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中東局勢持續動盪，台指期夜盤23日以32,220點開低，盤中走勢呈現高檔震盪格局。截至晚間7點30分左右，台指期夜盤報33,624點、大漲1,065點、漲幅3.2%；盤初在空方領軍下，最低32,100點，不過隨美國總統川普發文後，最高達33,989點、一度大漲1,430點。

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近300億元資金押注川普…TACO現買現賺？台指期夜盤一度大彈逾千點

美國總統川普威脅伊朗在48小時內開放荷莫茲海峽，最後通牒引發市場擔憂，亞洲股市23日殺聲隆隆，台股早盤一度大跌1,082點，終場跌821點，是史上第11大跌點，收32,722點，ETF投資人持續發揮愈跌愈買的精神，近300億元資金進場撿便宜。

外資賣超839億元、賣超0050逾8.7萬張最多 這檔金融股竟高居第二名

台股23日收32,722.5點，大跌821.38點，失守33,000點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超839.23億元，統計外資賣超元大台灣50（0050）達87,814張最多，其次是賣超台新新光金（2887）72,426張，鴻海（2317）、台積電（2330）、金融股等都是外資提款標的，證券分析師坦言，戰事的不確定因素衝擊下，建議嚴控持股。

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鄉林每股淨值回到票面之上 24日起恢復融資券交易

臺灣證券交易所依據「有價證券得為融資融券標準」第4條、「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及第23條規定，審核上市公司（資本額100億元以上及金融保險業）公告並申報之2025年度財務報告每股淨值資料，其中，鄉林（5531）恢復融資券交易。

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