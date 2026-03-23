近300億元資金押注川普…TACO現買現賺？台指期夜盤一度大彈逾千點

美國總統川普威脅伊朗在48小時內開放荷莫茲海峽，最後通牒引發市場擔憂，亞洲股市23日殺聲隆隆，台股早盤一度大跌1,082點，終場跌821點，是史上第11大跌點，收32,722點，ETF投資人持續發揮愈跌愈買的精神，近300億元資金進場撿便宜。

亞股開盤時間，日經225指數下跌1,857點或3.48%，率先回測半年線、韓股一度熔斷也是下跌375點或6.49%，朝季線靠近，香港恆生指數盤中也大跌逾千點，終場下跌894點或3.54%，跌破年線。

台股ETF也隨之拉回，整體平均拉回2.53%，不過，買盤仍然勇於逢低承接，其中又以元大台灣50（0050）23日獲得74.07億元的淨申購資金最多，其次為群益台灣精選高息（00919）的52.9億元、其餘依序為元大台灣50正2（00631L）的39.62億元、主動統一台股增長（00981A）35.11億元、元大高股息（0056）25.33億元、凱基台灣TOP 50（009816）的13.57億元、富邦科技（0052）12.11億元、國泰臺灣加權正2（00663L）的11.79億元，共計有297.74億元買盤流入台股ETF中。

然而，還不到48小時大限，最新川普在社群發文，過去2天，美國和伊朗已就徹底解決雙方在中東的敵對行動，進行非常良好且富有成效的對話。美期指應聲大漲，台指期夜盤瞬間由黑翻紅，一度大漲1,430點，最高攀升至33,989點，高低點差距1,889點。